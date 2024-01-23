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إسرائيل تقترح مغادرة كبار قادة «حماس» لغزة ضمن اتفاق أشمل لوقف النار

1/23/2024 4:34:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت شبكة ((سي.إن.إن)) الإخبارية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل عرضت مقترحاً يقضي برحيل كبار قادة حركة ((حماس)) الفلسطينية عن قطاع غزة، ضمن ما وصفته بأنه اتفاق أشمل لوقف إطلاق النار في القطاع.
ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين دون ذكر اسميهما القول إن الاقتراح نوقش مرتين على الأقل الشهر الماضي من قبل رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، إحداهما في العاصمة البولندية وارسو والثانية خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.
ووفقاً للشبكة الإخبارية، فإن المناقشات لم تتطرق على ما يبدو لأسماء القادة الكبار الذين تقترح إسرائيل رحيلهم عن القطاع الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي حرباً ضارية منذ ثلاثة أشهر ونصف.
وقُتل أكثر من 25 ألف شخص وأصيب ما يزيد على 60 ألفاً آخرين في حملة القصف الإسرائيلية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
وذكرت ((سي.إن.إن)) أن رئيس الموساد بحث المقترح أيضاً مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز. وقالت إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ بلينكن في الدوحة أن هذا المقترح غير قابل للتطبيق.
وأضافت نقلاً عن رئيس الوزراء القطري أن السبب يرجع لعدم ثقة ((حماس)) في أن توقف إسرائيل حربها حتى لو وافق قادتها على الخروج من غزة.
غير أن الشبكة ذكرت أن المقترح الإسرائيلي يأتي وسط تكثيف للنشاط الدبلوماسي لمحاولة التوصل لوقف طويل للقتال وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وقالت أيضاً إن مسؤولين أميركيين ودوليين وصفتهم بالمطلعين على المفاوضات قالوا إن المشاركة الأخيرة لإسرائيل و((حماس)) في المحادثات ((مشجعة)) لكن لا يبدو أن التوصل لاتفاق وشيكاً.-(وكالات)

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