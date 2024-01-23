إسرائيل تتألم بعد مقتل 24 من جنودها

MENAFN - Alghad Newspaper) عبر مسؤولون إسرائيليون عن ألمهم إثر الإعلان عن مقتل 24 ضابطا وجنديا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، علما بأن 21 منهم لقوا مصيرهم في عملية للمقاومة بمخيم المغازي وسط القطاع.

وفي ما يلي أبرز ردود الفعل.



وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت:

صباح صعب ومؤلم، وقلوبنا مع عائلات الضحايا في أصعب أوقاتها.

هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة، ومقتل جنودنا لتحقيق أهداف الحرب.



وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش:

أخبار مفجعة ونتعهد بألا يذهب سقوط أبنائنا في غزة سدى.



الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ:

صباح صعب على التحمل بإضافة أسماء المزيد من جنودنا إلى لائحة القتلى.

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين:

صباح صعب للغاية، ومقتل 21 عسكريا في قطاع غزة ثمن باهظ جدا.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد:

صباح صعب لا يطاق مع الأخبار المريرة عن مقتل 21 جنديا في غزة.



وقالت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم، إنه وقبل خروج الجنود من منطقة مخيم المغازي وسط القطاع، تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات اخترق دبابة وأصاب من داخلها.



وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 200 من جنوده في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال متحدّث باسم جيش الاحتلال -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 200"