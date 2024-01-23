موقع عبري يكشف تفاصيل مقتل 21 جنديا إسرائيليا

MENAFN - Alghad Newspaper) نشر موقع Ynet الإسرائيلي التفاصيل الأولية لما وصفه بـ"كارثة جنوب قطاع غزة"، قتل فيها 21 جنديا احتياطيا إسرائيليا دفعة واحدة.وأفاد الموقع بأن "التفاصيل الأولية لكارثة جنوب قطاع غزة التي أودت بحياة عشرة مقاتلين احتياطيين، تشير إلى أن قوة مشتركة من المشاة والهندسة والمدرعات من الكتيبة الاحتياطية 8208، وصلوا صباح أمس للمشاركة في مهمة تطهير المنطقة في الشريط العازل الذي تعمل فرقة غزة على إنشائه، استعدادا لليوم التالي للحرب".وذكر أنه في إطار العملية، عثر المقاتلون على مجموعة من عشرة مباني مكونة من طابقين، على بعد حوالي 600 متر من السياج الحدودي، من جهة غزة. وبدأت القوات بمساعدة سرية هندسية بمحاصرة الأبنية تمهيدا لتفجيرها، فيما قامت قوات المدرعات والمشاة بتأمين النشاط.وقال إنه "في حوالي الساعة 16:00، اقترب شخص واحد على الأقل من النقطة، وأطلق صاروخ آر بي جي على الدبابة التي أمنت العملية، مما أدى إلى مقاتلين مقاتلين وإصابة اثنين آخرين.

وفي الوقت نفسه، أطلق صاروخ آخر مضاد للدبابات على مجمع من منزلين متجاورين كان يقيم فيه العشرات من المقاتلين كجزء من العملية. وبحسب التقديرات الأولية، أدى انفجار صاروخي في المبنى إلى تفجير العديد من الألغام التابعة للقوة وتسبب في انهيار المجمع المكون من مبنيين بالكامل".



وأشار إلى أن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان الحادث عقب الإعلان عن وقوع حادث أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة جنود في الحادث، أحدهم في حالة خطيرة".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عملية إخطار عائلات إضافية بأن أحبائهم أصيبوا في الحادث مستمرة".



وحسب Ynet، من المتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتعيين فريق تحقيق خاص لفحص ملابسات الحادث لمنع تكراره.RT

