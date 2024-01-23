يوم الثلاثاء الإسرائيلي الأسود.. فتح لشهوة الانتقام أم صبّ للزيت على الاحتجاجات الداخلية؟

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد الناطق العسكري الإسرائيلي صباح اليوم، تسريبات سرت طيلة الليل الفائت بأن 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا قُتلوا داخل قطاع غزة، علاوة على ثلاثة ضباط كشف عن مقتلهم قبل ذلك، ليصبح العدد الكلي للقتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ التوغّل البري 224 ضابطا وجنديا.بحسب الرواية الإسرائيلية، فقد وقعت هذه العملية عندما كان يستعد الجيش لهدم عشرة بيوت في منطقة حدودية قريبة من مستوطنة“كيسوفيم” (على بعد 600 متر منها) من أجل فتح مجال الرؤية. وقُبيل التفجير، استهدف مقاومون فلسطينيون البيتين المكوّن كل منهما من طابقين بصواريخ“آر بي جي”، كما استهدفوا دبابة كانت تحرس القوات أيضا بصاروخ آخر، مما أدى لاحتراقها ومقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين داخلها، فيما قُتل 19 جنديا داخل بيتين نتيجة تفجيرهما.وتتوالى ردود الفعل في إسرائيل التي تبكي وترثي وتحاول شد أزر الإسرائيليين، فقال رئيسها إسحاق هرتسوغ، إن هذا“نهار صعب في حرب عادلة ونحن نناصر الجيش”، فيما قال وزير الجيش، يوآف غالانت، إنها“حرب وجودية مكلفة لكنها ستؤثّر على مصيرنا لعقود قادمة”، وتبعه الوزير بتسلئيل سموتريتش بقوله:“نلتزم بأن لا تذهب هذه الدماء سدى”، أما ووزير الزراعة آفي ديختر، فقال:“نحتضن العائلات الثكلى ودولة كاملة في حالة صدمة”.



رأس المال المعنوي

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد تشابهت في عناوينها الرئيسة اليوم، والتي حاولت من خلالها الكشف عن أثمان الحرب المتوحشة، وبين الحفاظ على معنويات الإسرائيليين. وتكررّ استخدام الكلمتين“بطولة الجنود” في هذه العناوين، إلى جانب الحديث عن“مكتسبات الجيش” أو“مكاسب الجيش والثمن الثقيل” مثلما تكرّر منذ عصر أمس المصطلح“معارك ضارية في القطاع” وهو تلميح إسرائيلي مألوف يستخدم قبيل الكشف عن خسائر كبيرة كجزء من عملية التخدير والتمهيد وتحاشي إصابة الجمهور بالهلع وفقدان الثقة بالكامل بالمؤسسة الأمنية والمستوى السياسي، خاصة أن علامات سؤال كثيرة تحوم منذ فترة حول مدى أهليتهما ونظافة حساباتهما في إدارة هذه الحرب التي طالت وباتت مكلفة وتنذر بالتورّط في رمال غزة وحالة استنزاف.

وهذا جزء من اتفاق معهود غير مكتوب بين وسائل الإعلام العبرية وبين المؤسسة الحاكمة أوقات الحروب من منطلق أن النشر الإعلامي يلعب دورا خطيرا على رأس المال الاجتماعي والمعنوي لدى الإسرائيليين، لكنها قد ألمحت منذ عصر أمس لوجود حادثة أمنية خطيرة. واليوم وبعد الكشف عنها، تتحدث وسائل الإعلام العبرية عن“اليوم الأصعب” منذ شن الحرب على غزة.

وفي هذا المضمار، يوضح المحلل العسكري في صحيفة“يديعوت أحرونوت” يوسي يهوشع، أن أمس هو اليوم الأصعب في الحرب، لافتا إلى أنه كلما تعمّق القتال في خان يونس صار الوضع أصعب. وأشار يهوشع بالتلميح لما يطالب به الجيش من المستوى السياسي كي لا يبقى يراوح في المكان ويخسر ما حققه حتى الآن بنقله عن مصادر عسكرية قولها:“نقترب من أهداف حماس المهمة، لكن القوات ليست قريبة من استنفاد القتال. وطالما لا توجد صفقة، فسيستمر القتال”، موضحا أن الجيش موجود في ذروة عملية هجومية في خان يونس لتفكيك لواء كتائب القسام المدافع عن المدينة، واستكمال محاصرة المنطقة تمهيدا للقيام لاحقا بـ”عمليات جراحية عينية وصولا للأهداف”.



العصا الأغلظ

وتبعه المعلق السياسي بن درور يمين، الذي كتب ما كتبه اليوم بعدما علم بـ”الحادثة الأمنية الخطيرة”، ولذا فهو يحاول في مقاله المنشور بصحيفة“يديعوت أحرونوت” شد الهمم ورفع معنويات الإسرائيلين بالقول:“109 أيام من القتال ولن يكسروا روحنا، وسنبقى موحّدين متعاضدين”، وفق تعبيره.

وهكذا صحيفة“إسرائيل اليوم” تقول في عنوانها الرئيس:“معارك قاسية في غرب خان يونس تجبي أثمانا باهظة لأن المقاومة شرسة وجنودنا مصمّمون على القتال”.

وفي هذا التوقيت المتزامن مع تفاقم أزمة الثقة بين أوساط إسرائيلية واسعة وبين حكومة الاحتلال ورئيسها نتنياهو، وتزايد الشكوك حول جدوى الحرب، وتعاظم القلق على حياة المحتجزين، تقع مثل هذه العملية الأكثر إيلاما للاحتلال، فهل تدفع الإسرائيليين لمواصلة تأييد الحرب والرغبة بالانتقام ومحاولة إنقاذ ماء الوجه وكذلك رفض الحل السياسي والدولة الفلسطينية المستقلة، أم ستسرّع نضوج وعي جديد بأن سياسات العصا الغليظة والحلول العسكرية مع الشعب الفلسطيني عقيمة، وأن“هناك حدودا للقوة” كما قال شارون (رمز القوة“البندقية” الأطول أو العصا الأغلظ في تاريخ إسرائيل) في آخر أيامه، وأنه لابد من وقف الحرب، ولاحقا البحث عن حل سياسي يقبله الفلسطينيون، ويكفل كرامتهم الوطنية والحد الأدنى من حقوقهم، وتدعمه جهات دولية وعربية؟



كاتس يكسر عصاته من أول غزواته

من جانبه، يواصل بنيامين نتنياهو التحذير من أن وقف الحرب يعني انتصار حماس، ويعلل رفض الحل السياسي بالزعم أن دولة فلسطينية ستكون بداية نهاية إسرائيل.

وفي تصريحاته بالأمس قبيل وخلال وقوع هذه الأحداث داخل قطاع غزة، كان وزير الخارجية الجديد يسرائيل كاتس، قد“كسر عصاته من أول غزواته الدبلوماسية” بطرح فكرة لتسوية الصراع مع الفلسطينيين بدت مفزعة لنظرائه الأوروبيين، تتمثّل ببناء جزيرة اصطناعية في البحر المتوسط لأهالي غزة تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.

عمليا هذا هو الخط السياسي لكل الوزراء في هذا الائتلاف الحاكم، الذي قال عنه حتى الرئيس الأمريكي“الصهيوني” إنه الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. هذا بالتأكيد موقف نتنياهو الرافض مبدئيا وعقائديا لفكرة الدولتين، مما يفسّر رفضه رسم ملامح“اليوم التالي” ولإدخال السلطة الفلسطينية إلى القطاع، علما أن هذه الرؤية تتجانس مع حساباته السياسية الشخصية والرغبة بالبقاء في الحكم. فشركاؤه يهددون بتفكيك الحكومة في حال تمّ وقف الحرب الآن، أو مجرد تم التداول الحقيقي بـ”اليوم التالي”.

وهذا هو موقف أوساط غير قليلة خارج دائرة تأييد هذه الحكومة وفي المعارضة، كما عبّر عنها زئيف إلكين، النائب عن الحزب المعارض“الحزب الدولاني” الذي انضم للائتلاف مؤقتا ريثما تنتهي الحرب، بقوله للإذاعة العبرية اليوم، إنه يُحظر على إسرائيل وقف الحرب، فهذه حرب وجودية.. الويل لنا إن انتهت بخسارتنا”.

مسيرة نضوج وعي جديد؟

في المقابل، يبقى السؤال كيف سينعكس هذا النزيف الموجع في غزة على الإسرائيليين وهم يتلقون هذه الأخبار الدامية عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود دفعة واحدة، إلى جانب الاستنزاف والخسائر اليومية، وبقاء المحتجزين داخل أنفاق غزة عرضة للقصف والموت؟

من المرجح أن تصب هذه العملية الموجعة الزيت على نار الاحتجاجات وتدفعها قدما لوقف الحرب وإحراز صفقة من أجل استعادة المحتجزين أولا، ووقف النزيف في حرب تبدو بلا نهاية، تذكّر بحرب الاستنزاف في جنوب لبنان عشية الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.

ورغم كشف نتنياهو عن صفقة إسرائيلية مقترحة هي الأولى من نوعها تشمل تبادل الكل بالكل، وهدنة طويلة لا تنهي الحرب، من المرّجح أن تتصاعد هذه الاحتجاجات الآن لاجتماع عوامل أخرى منها فقدان الثقة بالحكومة، واستمرار صراعات مجلس الحرب، وانحياز وسائل إعلام عبرية كثيرة مع عدد غير قليل من الجنرالات في الاحتياط إلى جانب مطلب عائلات المحتجزين، والأعباء الاقتصادية، واستمرار المقاومة الفلسطينية، وقتل وإصابة الجنود، علاوة على الضغوط الخارجية خاصة الأمريكية الداعية لصفقة كبرى ولتسوية الدولتين وغيره، وهي عوامل من شأنها أن تؤثر على مصير الحرب وبالتالي على مستقبل الصراع.

وفيما يتعلق بمسيرة نضوج وعي محتمل لدى الإسرائيليين في اتجاه البحث عن حل سياسي مع الفلسطينيين كشف استطلاع جديد لـ”مبادرة جنيف” عن دعم 51% من الإسرائيليين للصفقة الكبرى المقترحة من بايدن ودعم عربي.

من جهتها، قالت صحيفة“هآرتس” في افتتاحيتها إنه لا سلام بدون الفلسطينيين، مشددة على أن إسرائيل باتت محاصرة سياسيا في ظل عالم كله يريد“الدولتين” عداها هي، وبالطبع طالما أن نتنياهو جزء من الحاضر وليس من التاريخ، فنضوج المسيرة يبقى عالقا والثمرة السياسية المشتهاة في العالم ستبقى”فجّة”.-(وكالات)