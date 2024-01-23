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نتنياهو: علينا أن نتعلم الدروس من الكارثة

1/23/2024 4:34:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على حادث المغازي الذي أسفر عن مقتل 24 ضابطا وجنديا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نتنياهو: "قلبي مع العائلات، الجيش يحقق وعلينا استخلاص العبر من الحادثة. باسم أبطالنا ومن أجل حياتنا علينا أن لا نوقف الحرب حتى النصر الحازم".

وأضاف: "علينا أن نتعلم الدروس من الكارثة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 24 ضابطا وجنديا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة، منهم 21 عسكريا من قوات الاحتياط قتلوا بتفجير عمارتين في مخيم المغازي وسط القطاع، وهو ما وصف بأنه أعنف يوم قتالي منذ بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الأعمال العسكرية للجيش في قطاع غزة تسير وفق ظروف أمنية قاسية، مؤكدا أن المعارك في خان يونس جنوب القطاع قاسية جدا.

وأوضح هاغاري أن مقتل العسكريين الـ21 أتى نتيجة قصف عمارتين بقذيفة صاروخية في مخيم المغازي كانوا يضعون المتفجرات حولهما، مشيرا إلى أن عملية إنقاذ الجنود من تحت الأنقاض استمرت لساعات طويلة الليلة الماضية.

"يوم كارثي"

وأكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن صباح اليوم شديد الصعوبة على إسرائيل مع الإعلان عن الأعداد الكبيرة لقتلى الجيش، فيما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن هذه الحرب ستحدد مستقبل إسرائيل، ويأتي مقتل الجنود لتحقيق أهداف الحرب، وفق تعبيره.

كما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين مقتل الجنود وسط قطاع غزة بـ"الثمن الباهظ للغاية"، في حين أكد وزير المالية بتسلئيل سموترتيش أن صباح اليوم يعد "كارثيا ومفجعا" لإسرائيل.

وبذلك، يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال إلى 559 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 229 قتيلا منذ الاجتياح البري جراء الاشتباكات المستمرة مع المقاومة الفلسطينية.-(وكالات)

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