معتز عزايزة ينهي مهمته كصحفي في غزة ويغادر القطاع (فيديو)



وأكد العزايزة أنه سيغادر قطاع غزة الذي يشهد عدوان مكثف لقوات الاحتلال، حيث قام العزايزة بتوثيق عدوان الاحتلال على القطاع المحاصر من خلال نشر مقاطع مصورة.



وفي وقت سابق، قال عزايزة، إنه تلقى العديد من التهديدات والعروض من الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن كشف جرائمهم ونقل صورة الحرب في قطاع غزة، ومعاناة أهالي القطاع، ومغادرة غزة والاستسلام، مقابل الحصول على حياة طيبة.





ويعد عزايزة، صحفيا وناشطا فلسطينيا، ينقل صورة الأحداث المأساوية عبر منصات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يصور الدمار والعائلات المنكوبة جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.



وفي وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استشهد فلسطينيون من أقارب عزايزة، جراء قصف الاحتلال على منطقة شارع العزايزة في دير البلح، بقطاع غزة. -وكالات

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