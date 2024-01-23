مستوطنون متطرفون يحرقون معرض مركبات فلسطيني في رام الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أشعل مستوطنون متطرفون يهود، فجر اليوم الثلاثاء، النيران في معرض للمركبات الفلسطينية في قرية بيتين شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال مجلس قروي بيتين في بيان، إن مجموعة من المستوطنين المتزمتين أشعلوا النيران في معرض لبيع المركبات في القرية، ما أدى لإحراق 14 سيارة كانت بداخله، وخطوا شعارات عنصرية إرهابية على حيطان المعرض تدعو لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم قبل أن ينسحبوا من المكان، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.-(بترا)
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