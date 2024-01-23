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مستوطنون متطرفون يحرقون معرض مركبات فلسطيني في رام الله

1/23/2024 4:34:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشعل مستوطنون متطرفون يهود، فجر اليوم الثلاثاء، النيران في معرض للمركبات الفلسطينية في قرية بيتين شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.


وقال مجلس قروي بيتين في بيان، إن مجموعة من المستوطنين المتزمتين أشعلوا النيران في معرض لبيع المركبات في القرية، ما أدى لإحراق 14 سيارة كانت بداخله، وخطوا شعارات عنصرية إرهابية على حيطان المعرض تدعو لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم قبل أن ينسحبوا من المكان، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.-(بترا)

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