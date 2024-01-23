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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

1/23/2024 4:34:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.


وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.


من جهة اخرى، منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول الى الحرم القدسي الشريف ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين فيه للشهر الرابع على التوالي.-(بترا)

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