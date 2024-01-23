عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، إن المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
من جهة اخرى، منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول الى الحرم القدسي الشريف ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين فيه للشهر الرابع على التوالي.-(بترا)
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