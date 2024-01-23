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اقتراحان إسرائيليان بهدنة لشهرين واتفاق أشمل لوقف النار.. ماذا يتضمنان؟

1/23/2024 4:34:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت وسائل إعلام أميركية عن ((مقترحات)) تقدمها إسرائيل للإفراج عن المحتجزين لدى ((حماس))، وسط الصراع المستمر في قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 25 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 60 ألفاً آخرين.
وأفاد موقع ((أكسيوس)) الإخباري الأميركي أنّ إسرائيل اقترحت على ((حماس))، عبر الوسيطين القطري والمصري، هدنة لشهرين في الحرب الدائرة بين الطرفين، وذلك مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.
وبحسب ((أكسيوس))، لا يعني هذا الاقتراح نهاية الحرب في القطاع، بل هدنة ثانية بعد تلك التي استمرّت أسبوعاً وأتاحت إطلاق سراح حوالى مائة من الرهائن الذين اختطفتهم ((حماس)) من جنوب إسرائيل خلال هجومها غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
ويومها أطلقت الحركة سراح هؤلاء الرهائن مقابل وقف إسرائيل إطلاق النار وإفراجها عن 240 سجيناً فلسطينياً.
وبحسب السلطات الإسرائيلية التي تتعرّض لضغوط شديدة من عائلات الرهائن للقبول باتفاق تبادل جديد فإنّ 132 رهينة لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنّهم ماتوا.
وينصّ الاقتراح الإسرائيلي، وفقاً لـ((أكسيوس))، على الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة على مراحل، تشمل أولاها النساء المدنيات، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
أما في المراحل اللاحقة فيتمّ الإفراج عن النساء العسكريات ثم عن الرجال المدنيّين الذين تقلّ أعمارهم عن 60 عاماً، ثم عن العسكريين الرجال، وأخيراً عن جثامين الرهائن، وفق ((أكسيوس)).
وأشار الموقع أيضا، إلى أنه في إطار الخطة يتعيّن على إسرائيل و((حماس)) الاتّفاق مسبقاً على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتمّ الإفراج عنهم مقابل كلّ رهينة يتمّ إطلاق سراحها، وذلك وفقاً للفئة التي تنتمي إليها هذه الرهينة، ومن ثم الاتفاق على أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتمّ الإفراج عنهم.
ولا تلحظ هذه الخطة نهاية للحرب بين إسرائيل و((حماس)) أو حتى حلاً سياسياً طويل الأمد، بل إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية خارج المدن الرئيسية في القطاع الفلسطيني وعودة تدريجية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه.
ويأتي نشر ((أكسيوس)) لتفاصيل هذه الخطة في الوقت الذي يزور فيه كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك كلاً من مصر وقطر هذا الأسبوع.
وكانت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) قالت الأحد إنّ الولايات المتحدة ومصر وقطر تحاول إقناع إسرائيل و((حماس)) بالاتفاق على إطلاق سراح الرهائن خلال فترة 90 يوماً مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
رحيل كبار قادة ((حماس))
 قالت شبكة ((سي إن إن)) الإخبارية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل عرضت مقترحاً يقضي برحيل كبار قادة حركة ((حماس)) الفلسطينية عن قطاع غزة، ضمن ما وصفته بأنه اتفاق أشمل لوقف إطلاق النار في القطاع.
ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين دون ذكر اسميهما القول إن الاقتراح نوقش مرتين على الأقل الشهر الماضي من قبل رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، إحداهما في العاصمة البولندية وارسو والثانية خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.
ووفقاً للشبكة الإخبارية، فإن المناقشات لم تتطرق على ما يبدو لأسماء القادة الكبار الذين تقترح إسرائيل رحيلهم عن القطاع الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي حرباً ضارية منذ ثلاثة أشهر ونصف.
وقُتل أكثر من 25 ألف شخص وأصيب ما يزيد على 60 ألفاً آخرين في حملة القصف الإسرائيلية، وفق ما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي).

وذكرت ((سي إن إن)) أن رئيس الموساد بحث المقترح أيضاً مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز. وقالت إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ بلينكن في الدوحة بأن هذا المقترح غير قابل للتطبيق.
وأضافت نقلاً عن رئيس الوزراء القطري أن السبب يرجع لعدم ثقة ((حماس)) في أن توقف إسرائيل حربها حتى لو وافق قادتها على الخروج من غزة.
غير أن الشبكة ذكرت أن المقترح الإسرائيلي يأتي وسط تكثيف للنشاط الدبلوماسي لمحاولة التوصل لوقف طويل للقتال وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وقالت أيضاً إن مسؤولين أميركيين ودوليين وصفتهم بالمطلعين على المفاوضات قالوا إن المشاركة الأخيرة لإسرائيل و((حماس)) في المحادثات ((مشجعة)) لكن لا يبدو أن التوصل لاتفاق سيكون وشيكاً.-(وكالات)

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