فرقة صهيونية.. مطالبات بإلغاء حفل Onerepublic في قطر



هكذا، أرسل كثيرون في قطر رسالة واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منظمي حفل "ون ريبابليك"، مفادها أن داعمي الإبادة الجماعية غير مرحّب بهم في الدولة الخليجية.





الفرقة زارت جيوش الاحتلال عام 2016













وطالب المعلقون باسترداد أموالهم، وحثّوا على إلغاء الحفل، مستشهدين بالبيان الأخير للفرقة الذي لم يُشر إلى الإبادة الجماعية التي تتكشف في قطاع غزة، وبدلاً من ذلك أدان فقط هجوم المقاومة الفلسطينية على دولة الاحتلال الإسرائيلي.



"ون ريبابليك" تدعم إسرائيل

في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت الفرقة بياناً، جاء فيه أن الهجمات على أهداف إسرائيلية على طول غلاف قطاع غزة "تركتنا محطمين"، وأن "العقل غير مجهز لمعالجة هذا النوع من الشر"، مضيفة: "دعونا نكن واضحين تماماً، هذا هو الإرهاب.

نحن كفرقة لا يمكننا أبداً التغاضي عما حدث لهؤلاء الأبرياء".

وقال المغني الرئيسي للفرقة، ريان تيدر، في مقابلة أجريت أخيراً مع إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه على الرغم من أنه ليس يهودياً، فهو يشعر بنوع من "الألفة تجاه إسرائيل"، وإنه "ليس لديه أي نية لمقاطعتها فقط لأن فنانين آخرين يفعلون ذلك".

ونقل موقع "الدوحة نيوز" عن المقيم في قطر، عبّاس شرف، أنه يعتقد أنه "من المؤسف" أن الفرقة الأميركية ستقيم الحفل في قطر. وأوضح، في تصريحاته: "أنا شخصياً أعتقد أنه لا ينبغي السماح لهم بالاقتراب من أي مسرح في قطر، بالنظر إلى الرسالة الخاطئة التي قد تصلهم. يجب بالتأكيد إلغاء الحفل من دون أي أسئلة، نظراً إلى الآراء السلبية للفرقة".



ونقل الموقع عن مها طه، التي اشترت أيضاً تذاكر الحفل قبل معرفة الموقف السياسي للفرقة: "إن حياتكم لا تعني شيئاً بالنسبة لنا هي الرسالة التي سنرسلها للفلسطينيين. الرسالة التي سنرسلها لأطفالنا هي أن قيمك كإنسان لا تهم إلا في بعض الأحيان".



هل يُلغى حفل ون ريبابليك؟

من المقرر أن يقام حفل "ون ريبابليك" في الأول من فبراير/ شباط المقبل، وحتى الآن لم يصدر أي بيان أو إلغاء من المنظمين، لكن تمكّن عباس وطه من الضغط عليهم لإعادة قيمة التذاكر التي اشترياها.



في هذا السياق، علّق عبّاس: "في البداية كان الأمر صعباً بعض الشيء، إذ استمروا في تكرار أن لديهم سياسات ضد استرداد الأموال. وبعد المضي قدماً وتوضيح أن معظم حاملي التذاكر لا يعرفون موقف الفرقة من القضية الفلسطينية، وبعد بضعة أيام من الرسائل المزعجة من جهتي، وافقوا على إعادة أموالي".



وقالت طه إنها تتوقع إلغاء الحفل، بعدما ألغيت فعاليات سابقة كان من المقرر إقامتها في قطر، بعد أن تبين أن المشاركين اتخذوا مواقف تحريضية علنية تتعارض مع دعم الدوحة قضايا العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والقضية الفلسطينية؛ إذ نُظّمت في العاصمة القطرية فعاليات ووقفات عدة، دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، وتُدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية، وتُطالب بوقف فوري لإطلاق النار. -العربي الجديد