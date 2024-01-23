الزرقاء: ضبط رجل حول منزله لمحطة تحلية مياه

MENAFN - Alghad Newspaper) ضبطت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، خلال جولاتها اليومية الميدانية، رجلًا يقوم بتحلية وتعبئة المياه داخل منزله في الرصيفة ويبيعها للمواطنين دون توفر أدنى الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.



وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، قامت بتوقيف الرجل وإغلاق المكان وتحويل صاحبه إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.



وأشار إلى أهمية الالتزام بالتراخيص اللازمة والمعايير الصحية عند إقامة محطات تحلية المياه، مؤكدا أن الحفاظ على صحة المواطنين يعد أمرا ذا أولوية بالنسبة لمديرية الصحة.



ودعا إلى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والضوابط لضمان توفير مياه آمنة ونقية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.-(بترا)