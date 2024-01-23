طيران الجزيرة و1GLOBAL تطلقان خدمة الشريحة الإلكترونية Jazeera Esim

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--دخلت شركة طيران الجزيرة منخفضة التكلفة ومقرها الكويت في شراكة مع شركة الاتصالات 1GLOBAL ومقرها لندن لتصبح أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق عرض الشريحة الإلكترونية eSIM الخاص بالسفر. وسيمكّن هذا التعاون ركاب شركة طيران الجزيرة من التواصل بفعالية من حيث التكلفة وتجنب تكاليف التجوال الباهظة عند السفر. وفي الوقت نفسه، سيعمل على تعزيز ولاء عملاء طيران الجزيرة ورضاهم، مع تعزيز الإيرادات الإضافية.
الاستفادة من قوة الشريحة الإلكترونية eSIM
من خلال الشراكة، ستقوم 1GLOBAL بدمج تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM للمستهلكين في عرض خدمة طيران الجزيرة. ستبدأ العملية بتنفيذ رمز الاستجابة السريعة الذي يحمل علامة الجزيرة التجارية والحل القائم على الويب، يليه دمج كامل في تطبيق طيران الجزيرة. يسمح حل العلامة البيضاء لشركة طيران الجزيرة بتقديم خدمات الشريحة الإلكترونية eSIM مع الحفاظ على طبيعة الخدمات التي تقدمها شركات الطيران ومظهرها.
يقول Andrew Ward، نائب الرئيس للتسويق وتجربة العملاء في طيران الجزيرة: "يسعدنا أن نتمكن من تقديم خدمة 1GLOBAL لركابنا. نحن نبحث دائمًا عن طرق لتقليل تكاليف السفر، وتوفر الشريحة الإلكترونية eSIM من 1GLOBAL أسعار مكالمات منخفضة للمسافرين عبر شبكة الجزيرة".
ميزات لكل من شركة الطيران وركابها
سيتم تسويق حل التجوال من خلال قنوات الاتصال المختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمجلات على متن الطائرة وتأكيدات البريد الإلكتروني والمواد الترويجية في صالات المطار. تقدم الشراكة فوائد لكل من المسافرين وطيران الجزيرة. من خلال تفعيل شريحة التجوال الإلكترونية eSIM من 1GLOBAL، سيتمكن المسافرون من البقاء على اتصال بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة مما لو كانوا يستخدمون خطة التجوال القياسية الخاصة بهم. سيكون لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى تغطية 5G و4G عالية الجودة في جميع البلدان تقريبًا مع الكثير من خيارات التعريفة المرنة للاختيار من بينها. من ناحية أخرى، تأمل طيران الجزيرة في زيادة ولاء العملاء من خلال توفير هذه الخدمة ذات القيمة المضافة. لا تميز هذه المبادرة طيران الجزيرة عن منافسيها من خلال العروض المبتكرة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى زيادة الإيرادات من خلال الخدمات المساعدة.
يؤكد يوسف القطامي، كبير الموظفين في 1GLOBAL: "نحن فخورون جدًا بدعم فريق شركة طيران الجزيرة في كونها أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق عرض الشريحة الإلكترونية eSIM. نحن واثقون من مسار النمو في المنطقة ونأمل في جلب فوائد الشريحة الإلكترونية eSIM إلى المزيد من الشركات والعملاء المحليين".
حول طيران الجزيرة
تدير طيران الجزيرة رحلات تجارية ورحلات شحن من محطتها T5 في مطار الكويت الدولي. تُسيّر شركة الطيران رحلات إلى أكثر من 64 وجهة شهيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا تضم وجهات الأعمال والترفيه والوجهات الدينية وعطلة نهاية الأسبوع ذات الطلب المرتفع.
حول 1GLOBAL
تأسست شركة 1GLOBAL في عام 2022، واستحوذت على مجموعة من أصول شركات الاتصالات العاملة منذ عام 2006، بما في ذلك شبكة الهاتف المحمول العالمية المعتمدة من GSMA والمعترف بها دوليًا. يقع مقرنا الرئيسي في لندن مع وجود مركز البحث والتطوير الخاص بنا في لشبونة، وقد توسعت وتزايد عدد موظفيها إلى أكثر من 400 موظف في 12 دولة وحصلنا على وضع MVNO الخاضع للتنظيم الكامل في 9 منها.
كمبتكرين في خدمات الهاتف المحمول GSM القائمة على eSIM، تقدم 1GLOBAL خدماتها لكل من الشركات والأفراد بمجموعة منتجات تشمل خدمات تسجيل المكالمات عبر الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة للشركات، وتوفير بطاقة SIM عن بُعد، وحلول إنترنت الأشياء، والاتصالات كخدمة لشركات السفر، والتجوال بأسعار معقولة للمستهلكين اليوميين.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN23012024004146001356ID1107755747