طيران الجزيرة و1GLOBAL تطلقان خدمة الشريحة الإلكترونية Jazeera Esim

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--دخلت شركة طيران الجزيرة منخفضة التكلفة ومقرها الكويت في شراكة مع شركة الاتصالات 1GLOBAL ومقرها لندن لتصبح أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق عرض الشريحة الإلكترونية eSIM الخاص بالسفر. وسيمكّن هذا التعاون ركاب شركة طيران الجزيرة من التواصل بفعالية من حيث التكلفة وتجنب تكاليف التجوال الباهظة عند السفر. وفي الوقت نفسه، سيعمل على تعزيز ولاء عملاء طيران الجزيرة ورضاهم، مع تعزيز الإيرادات الإضافية.

الاستفادة من قوة الشريحة الإلكترونية eSIM

من خلال الشراكة، ستقوم 1GLOBAL بدمج تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM للمستهلكين في عرض خدمة طيران الجزيرة. ستبدأ العملية بتنفيذ رمز الاستجابة السريعة الذي يحمل علامة الجزيرة التجارية والحل القائم على الويب، يليه دمج كامل في تطبيق طيران الجزيرة. يسمح حل العلامة البيضاء لشركة طيران الجزيرة بتقديم خدمات الشريحة الإلكترونية eSIM مع الحفاظ على طبيعة الخدمات التي تقدمها شركات الطيران ومظهرها.

يقول Andrew Ward، نائب الرئيس للتسويق وتجربة العملاء في طيران الجزيرة: "يسعدنا أن نتمكن من تقديم خدمة 1GLOBAL لركابنا. نحن نبحث دائمًا عن طرق لتقليل تكاليف السفر، وتوفر الشريحة الإلكترونية eSIM من 1GLOBAL أسعار مكالمات منخفضة للمسافرين عبر شبكة الجزيرة".

ميزات لكل من شركة الطيران وركابها

سيتم تسويق حل التجوال من خلال قنوات الاتصال المختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمجلات على متن الطائرة وتأكيدات البريد الإلكتروني والمواد الترويجية في صالات المطار. تقدم الشراكة فوائد لكل من المسافرين وطيران الجزيرة. من خلال تفعيل شريحة التجوال الإلكترونية eSIM من 1GLOBAL، سيتمكن المسافرون من البقاء على اتصال بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة مما لو كانوا يستخدمون خطة التجوال القياسية الخاصة بهم. سيكون لديهم أيضًا إمكانية الوصول إلى تغطية 5G و4G عالية الجودة في جميع البلدان تقريبًا مع الكثير من خيارات التعريفة المرنة للاختيار من بينها. من ناحية أخرى، تأمل طيران الجزيرة في زيادة ولاء العملاء من خلال توفير هذه الخدمة ذات القيمة المضافة. لا تميز هذه المبادرة طيران الجزيرة عن منافسيها من خلال العروض المبتكرة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى زيادة الإيرادات من خلال الخدمات المساعدة.

يؤكد يوسف القطامي، كبير الموظفين في 1GLOBAL: "نحن فخورون جدًا بدعم فريق شركة طيران الجزيرة في كونها أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق عرض الشريحة الإلكترونية eSIM. نحن واثقون من مسار النمو في المنطقة ونأمل في جلب فوائد الشريحة الإلكترونية eSIM إلى المزيد من الشركات والعملاء المحليين".

حول طيران الجزيرة

تدير طيران الجزيرة رحلات تجارية ورحلات شحن من محطتها T5 في مطار الكويت الدولي. تُسيّر شركة الطيران رحلات إلى أكثر من 64 وجهة شهيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا تضم وجهات الأعمال والترفيه والوجهات الدينية وعطلة نهاية الأسبوع ذات الطلب المرتفع.

حول 1GLOBAL

تأسست شركة 1GLOBAL في عام 2022، واستحوذت على مجموعة من أصول شركات الاتصالات العاملة منذ عام 2006، بما في ذلك شبكة الهاتف المحمول العالمية المعتمدة من GSMA والمعترف بها دوليًا. يقع مقرنا الرئيسي في لندن مع وجود مركز البحث والتطوير الخاص بنا في لشبونة، وقد توسعت وتزايد عدد موظفيها إلى أكثر من 400 موظف في 12 دولة وحصلنا على وضع MVNO الخاضع للتنظيم الكامل في 9 منها.

كمبتكرين في خدمات الهاتف المحمول GSM القائمة على eSIM، تقدم 1GLOBAL خدماتها لكل من الشركات والأفراد بمجموعة منتجات تشمل خدمات تسجيل المكالمات عبر الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة للشركات، وتوفير بطاقة SIM عن بُعد، وحلول إنترنت الأشياء، والاتصالات كخدمة لشركات السفر، والتجوال بأسعار معقولة للمستهلكين اليوميين.

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