بنك اليابان يحافظ على الوضع الحالي للسياسة النقدية رغم تعديلات التكهنات الاقتصادية

(MENAFN
) اتخذ بنك اليابان، في اجتماع دام يومين انتهى اليوم الثلاثاء بتاريخ 23 يناير، قرارًا بالإبقاء على سياسته النقدية فائقة الاستمرارية، متركاً العوامل الرئيسية دون تغيير, وحافظ البنك المركزي على معدل الفائدة الرئيسي عند -0.1 بالمئة, وحافظ على عوائد سندات الحكومة لمدة 10 سنوات حول 0 بالمئة, بالإضافة إلى ذلك، ظلت معايير التحكم في منحنى العوائد لمدة 10 سنوات عند 1.0 بالمئة, ويتماشى هذا القرار مع توقعات الاقتصاديين بشكل متفق عليه، كما كشفت عنه الاستطلاعات التي أجرتها وكالتا رويترز وبلومبرغ.
كما قام بنك اليابان بتعديل توقعاته الاقتصادية، مشيرًا إلى موقف حذر بشأن توقيت إمكانية إنهاء معدل الفائدة السلبي, ويشير تخفيض توقعات التضخم للسنة المالية الممتدة من إبريل 2024 إلى مارس 2025، من 2.8 بالمئة إلى 2.4 بالمئة إلى فترة طويلة من معدلات التضخم التي تتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة وهو الاتجاه الذي استمر منذ إبريل 2022.
كذلك تواجه اليابان تحديات إضافية، بما في ذلك الزلزال الأخير في يوم رأس السنة وتورطًا أعمق في فضيحة تمويل تشهدها حزب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا, وأدى هذا التزاوج من العوامل إلى اعتقاد الخبراء بأن البيئة الحالية ليست ملائمة لبدء اليابان لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007.
في حين يحتفظ بنك اليابان بموقفه الفريد على مستوى العالم من خلال سياسته النقدية الثابتة، يلمح البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، مثل مجلس الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام, ويبرز التباين في النهج تعقيد الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات المتنوعة التي تواجهها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
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