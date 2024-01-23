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دراسة تكشف العلاقة بين بكتيريا الأمعاء وجودة السائل المنوي

1/23/2024 4:19:44 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسات عدة عن تأثر ميكروبيوم الأمعاء على الصحة العامة للأفراد. وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة Scientific Reports، وجد العلماء صلة بين هذه الكائنات الحية الدقيقة في السائل المنوي والخصوبة.
ووفقا للعلماء من قسم جراحة المسالك البولية في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (UCLA)، فإن الكائنات الحية الدقيقة في السائل المنوي قد تلعب دورا حاسما في التأثير على معايير الحيوانات المنوية وتعزيز خصوبة الرجال.
ويشير الميكروبيوم إلى مجموعة الميكروبات – البكتيريا والفطريات والفيروسات – التي تؤثر على صحة الإنسان. وفي حين أن هناك العديد من الدراسات حول الميكروبات الموجودة في الجهاز الهضمي وعلى الجلد، كان هناك تركيز أقل على الأجهزة التناسلية، وخاصة عند الرجال.
ومع هذا، فقد وجد فريق جامعة كاليفورنيا أن ميكروبا واحدا على وجه الخصوص، وهو بكتيريا Lactobacillus iners، يمكن أن يكون له تأثير سلبي مباشر على حركة الحيوانات المنوية، ما يؤثر بدوره على الخصوبة.
ويعرف هذا الميكروب على نطاق واسع بأنه سبب التهاب المهبل الجرثومي لدى النساء، وهو البكتيريا الأكثر شيوعا الموجودة في الميكروبيوم التناسلي الأنثوي.
وبالرغم من أن الدراسة لم تكن قادرة على تحديد الرابط الدقيق، إلا أن الأبحاث السابقة كشفت أن مكونات بكتيريا Lactobacillus iners يمكن أن تنتج حمض اللاكتيك (L-lactic) والذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب موضعي، وهو ما قد يؤثر على حركة الحيوانات المنوية.
كما اكتشف العلماء كذلك أن ثلاثة أنواع من البكتيريا من مجموعة الزائفة (Pseudomonas)، وهو نوع شائع جدا من البكتيريا، تم العثور عليها في المرضى الذين لديهم تركيزات طبيعية وغير طبيعية من الحيوانات المنوية.
وكانت الميكروبات التي تسمى Pseudomonas Fluorescens وPseudomonas stutzeri أكثر شيوعا لد المرضى الذين لديهم تركيزات غير طبيعية من الحيوانات المنوية، في حين كانت Pseudomonas putida أقل شيوعا في العينات ذات تركيزات الحيوانات المنوية غير الطبيعية.
و هذه النتيجة تسلط الضوء على كيف يمكن للميكروبات ذات الصلة الوثيقة أن يكون لها تأثير مختلف على صحة الإنسان، وأنه ليس كل البكتيريا الموجودة في السائل المنوي لها تأثير على الخصوبة.
وقال المؤلف الرئيسي الدكتور فاديم أوسادشي: "هناك الكثير مما يجب استكشافه في ما يتعلق بالميكروبيوم وارتباطه بالعقم عند الذكور".
ومع ذلك، توفر هذه النتائج رؤى قيمة يمكن أن تقودنا في الاتجاه الصحيح لفهم أعمق لهذه العلاقة. وتتوافق نتائج الدراسة الحديثة مع الأدلة المستمدة من دراسات أصغر وستمهد الطريق لتحقيقات مستقبلية أكثر شمولا لكشف العلاقة المعقدة بين ميكروبيوم السائل المنوي والخصوبة.
وعلى الصعيد العالمي، فإن معدلات الخصوبة في انخفاض، ويعتقد أيضا أن النظام الغذائي السيئ وأنماط الحياة تلعب دورا في صحة الرجال.

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