Tuesday, 23 January 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء التسجيل في برنامج الدبلوم الموازي بكلية السياحة والفندقة في المدينة

1/23/2024 4:19:44 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل المبدئي في برنامج الدبلوم المسائي الموازي "للبنين" بالكلية.
ودعت الكلية المتقدمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو زيارة مكتب مركز الأعمال بالكلية لمعاينة شروط الالتحاق بالبرنامج، وإتمام إجراءات القبول النهائي التي ستتم خلال الفترة من 23 رجب لغاية الـ 18 من شعبان المقبل.

MENAFN23012024000089011017ID1107755694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث