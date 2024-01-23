ارتفاع أسعار الذهب

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع الدولار الأمريكي فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عددٍ من البنوك المركزية، ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وقد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 2030.64 دولارًا للأوقية, فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 % إلى 2031.90 دولارًا.
فيما تراجع مؤشر الدولار 0.2 %, مما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
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