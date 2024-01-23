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تعابير وجه الوالدين وراء رفض الأبناء للطعام

1/23/2024 4:19:44 AM
(MENAFN- Al Watan) توصل باحثون من جامعة Aston إلى أن تعابير وجه الوالدين قد تكون السبب وراء صعوبة إقناع أطفالهم بتناول الخضروات.
وقالت المعدة الرئيسية للدراسة، الدكتورة كاتي إدواردز : "إذا رأى الطفل أن والديه يظهران الاشمئزاز أثناء تناول الخضروات، فقد يكون لذلك عواقب سلبية على قبول الطفل للخضروات".
وجمع الفريق ما يزيد قليلا عن 200 امرأة شابة، حيث تم عرض مقطع فيديو لشخص بالغ غير مألوف يأكل البروكلي النيئ، مع تعبيرات وجه إيجابية أو محايدة أو سلبية.
وبعد مشاهدة الفيديو، تم سؤال المشاركات عن مدى رغبتهن في تناول البروكلي النيئ.
وتبين أن المشاركات اللواتي شاهدن المقاطع التي تحتوي على تعبيرات وجه سلبية، شهدن انخفاضا أكبر في تقييمات الرغبة بتناول الخضار.
وفي الوقت نفسه، فإن الابتسام أثناء تناول الطعام ليس عرضا نموذجيا لحب الطعام، وفقا لإدواردز.
وقالت: "قد يعني هذا أن مشاهدة شخص يأكل خضروات نيئة مع تعبيرات وجه إيجابية لا تبدو استراتيجية فعالة لزيادة استهلاك الخضروات لدى البالغين".
وركزت هذه الدراسة على البالغين، على الرغم من أن الباحثين يقولون إن النتائج يمكن تعميمها على الأطفال أيضا.

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