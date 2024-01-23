استقرار مؤشر نيكي في الختام عقب صدور نتائج اجتماع بنك اليابان

MENAFN - Al-Borsa News) استقر أداء الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء عقب تثبيت المصرف المركزي سعر الفائدة عند النطاق السالب والاحتفاظ بسياسته النقدية شديدة التيسير، وخفض أعضاء مجلس الإدارة توقعاتهم للتضخم الأساسي خلال العام المالي 2024.

واستقر مؤشر“نيكي” عند 36517 نقطة في نهاية الجلسة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 2542 نقطة.

موضوعات“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” يوصيان بشراء سندات الخزانة الأمريكية خبير اقتصادي: نمو الطلب في الصين يوفر فرصا للشركات الأوروبية “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ465 مليار يوان

وقرر بنك اليابان اليوم، تثبيت سعر الفائدة عند سالب 0.1%، مع الإبقاء على سياسة التحكم في منحنى عوائد الديون السيادية التي تحافظ على الحد الأعلى المرجعي لعائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات عند 1%، وفق ما جاء في بيان السياسة النقدية، وذلك تماشياً مع توقعات المستثمرين.

وأعرب المصرف المركزي عن تزايد اقتناعه بأن الظروف اللازمة لإنهاء برنامجه الموسع للتحفيز الاقتصادي بشكل تدريجي باتت تتحقق، وخفض أعضاء مجلس إدارة البنك توقعاتهم للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 2.4% خلال العام المالي 2024 الذي يبدأ في أبريل القادم، من 2.8% في تقديرهم السابق.

وقال“شوكي أوموري” كبير الاستراتيجيين بمكتب“ميزوهو” للأوراق المالية في اليابان في تعقيب لوكالة“رويترز” على الاداء الضعيف للسوق الياباني اليوم، إن الأمر يتعلق فقط بجني المستثمرين للأرباح، حيث لا يزال الاتجاه الصعودي قائماً، وإن السياسة التيسيرية للمصرف المركزي سوف تدعم سوق الأسهم، وقد يرتفع مؤشر“نيكي” إلى 38 ألف نقطة خلال الأشهر القادمة.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.53% إلى 147.30 ين.





المصدر: