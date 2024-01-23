استقرار مؤشر نيكي في الختام عقب صدور نتائج اجتماع بنك اليابان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر أداء الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء عقب تثبيت المصرف المركزي سعر الفائدة عند النطاق السالب والاحتفاظ بسياسته النقدية شديدة التيسير، وخفض أعضاء مجلس الإدارة توقعاتهم للتضخم الأساسي خلال العام المالي 2024.
واستقر مؤشر“نيكي” عند 36517 نقطة في نهاية الجلسة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 2542 نقطة.
موضوعات متعلقة
“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” يوصيان بشراء سندات الخزانة الأمريكية خبير اقتصادي: نمو الطلب في الصين يوفر فرصا للشركات الأوروبية “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ465 مليار يوان
وقرر بنك اليابان اليوم، تثبيت سعر الفائدة عند سالب 0.1%، مع الإبقاء على سياسة التحكم في منحنى عوائد الديون السيادية التي تحافظ على الحد الأعلى المرجعي لعائد السندات السيادية لأجل 10 سنوات عند 1%، وفق ما جاء في بيان السياسة النقدية، وذلك تماشياً مع توقعات المستثمرين.
وأعرب المصرف المركزي عن تزايد اقتناعه بأن الظروف اللازمة لإنهاء برنامجه الموسع للتحفيز الاقتصادي بشكل تدريجي باتت تتحقق، وخفض أعضاء مجلس إدارة البنك توقعاتهم للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 2.4% خلال العام المالي 2024 الذي يبدأ في أبريل القادم، من 2.8% في تقديرهم السابق.
وقال“شوكي أوموري” كبير الاستراتيجيين بمكتب“ميزوهو” للأوراق المالية في اليابان في تعقيب لوكالة“رويترز” على الاداء الضعيف للسوق الياباني اليوم، إن الأمر يتعلق فقط بجني المستثمرين للأرباح، حيث لا يزال الاتجاه الصعودي قائماً، وإن السياسة التيسيرية للمصرف المركزي سوف تدعم سوق الأسهم، وقد يرتفع مؤشر“نيكي” إلى 38 ألف نقطة خلال الأشهر القادمة.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.53% إلى 147.30 ين.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107755691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.