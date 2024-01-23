النقل تتراجع عن طرح شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة

كشفت مصدران حكوميان رفيعا المستوى، عن أن وزارة النقل تعتزم إلغاء القيد المؤقت لشركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة المصرية، والاكتفاء ببيع حصص لمستثمر استراتيجى دون طرح حصص بالبورصة المصرية رغم إدراجهما فى برنامج الطروحات الحكومية المكون من 32 شركة والمعلن فى فبراير من العام الماضى.

وأضافت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، عن أن وزارة النقل تستهدف استقطاب كوادر معينة من المستثمرين المؤهلة لإدارة وتشغيل تلك الحاويات والموانئ، على غرار ما سيقدمه الطرح من مستثمرين مختلفين عن نموذج عمل الشركات.

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وأكدت أن الوزارة لن تطلب مدة إضافية لتقديم أوراق ومستندات الطرح الخاصة بالشركتين، مشيرة إلى أن هناك اهتماما ومفاوضات جادة من مستثمرين خارجيين أحدهما إماراتى والآخر قطرى لإدارة وتشغيل الشركتين ومازالت المفاوضات قائمة حتى الأن.

وقال وزير النقل كامل الوزير على هامش فعاليات مؤتمر صحفى عقد أمس، إن الوزارة تراجعت عن فكرة طرح شركاتها أو إعادة هيكلتها من خلال الطرح بالبورصة المصرية.

وكانت سمحت التعديلات على قانون سوق المال إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وانتهت مهلة القيد المؤقت لشركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة المصرية فى يوليو من العام الماضى، ولم يتم تجديد المهلة أو التقدم بإلغاء القيد حتى الآن.

وأضافت المصادر، أن الوزارة تراجعت عن طرح الشركات التابعة لها فى البورصة المصرية بعدما كلفت لجنة لدراسة الجدوى من عملية الطرح لجذب استثمارات أجنبية لتعظيم إيرادات الوزارة من العملة الأجنبى، مشيرة إلى أن اللجنة التى تدير ملف الطرح استقرت بعدم طرح شركات الوزارة فى البورصة المصرية على الرغم من القيد المؤقت لشركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات قيد مؤقتًا.

وتابعت، أن الوزارة تتبنى خطة خلال الفترة المقبلة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إسناد مشروعاتها القومية والاستثمارية والشركات الخاصة بها للإدارة والتشغيل لمستثمرين أجانب.

وفى ديسمبر من العام الماضى، قال كامل الوزير، وزير الدولة لشئون النقل والمواصلات، إن المرحلة المقبلة هى مرحلة تداول أسهم شركات الوزارة فى البورصة المصرية بهدف تدفق الاستثمارات.