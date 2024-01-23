النقل تتراجع عن طرح شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: اللجنة المعنية بالوزارة خلصت إلى عدم جدوى الطرح
كشفت مصدران حكوميان رفيعا المستوى، عن أن وزارة النقل تعتزم إلغاء القيد المؤقت لشركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة المصرية، والاكتفاء ببيع حصص لمستثمر استراتيجى دون طرح حصص بالبورصة المصرية رغم إدراجهما فى برنامج الطروحات الحكومية المكون من 32 شركة والمعلن فى فبراير من العام الماضى.
وأضافت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، عن أن وزارة النقل تستهدف استقطاب كوادر معينة من المستثمرين المؤهلة لإدارة وتشغيل تلك الحاويات والموانئ، على غرار ما سيقدمه الطرح من مستثمرين مختلفين عن نموذج عمل الشركات.
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وأكدت أن الوزارة لن تطلب مدة إضافية لتقديم أوراق ومستندات الطرح الخاصة بالشركتين، مشيرة إلى أن هناك اهتماما ومفاوضات جادة من مستثمرين خارجيين أحدهما إماراتى والآخر قطرى لإدارة وتشغيل الشركتين ومازالت المفاوضات قائمة حتى الأن.
وقال وزير النقل كامل الوزير على هامش فعاليات مؤتمر صحفى عقد أمس، إن الوزارة تراجعت عن فكرة طرح شركاتها أو إعادة هيكلتها من خلال الطرح بالبورصة المصرية.
وكانت سمحت التعديلات على قانون سوق المال إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وانتهت مهلة القيد المؤقت لشركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة المصرية فى يوليو من العام الماضى، ولم يتم تجديد المهلة أو التقدم بإلغاء القيد حتى الآن.
وأضافت المصادر، أن الوزارة تراجعت عن طرح الشركات التابعة لها فى البورصة المصرية بعدما كلفت لجنة لدراسة الجدوى من عملية الطرح لجذب استثمارات أجنبية لتعظيم إيرادات الوزارة من العملة الأجنبى، مشيرة إلى أن اللجنة التى تدير ملف الطرح استقرت بعدم طرح شركات الوزارة فى البورصة المصرية على الرغم من القيد المؤقت لشركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات قيد مؤقتًا.
وتابعت، أن الوزارة تتبنى خطة خلال الفترة المقبلة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إسناد مشروعاتها القومية والاستثمارية والشركات الخاصة بها للإدارة والتشغيل لمستثمرين أجانب.
وفى ديسمبر من العام الماضى، قال كامل الوزير، وزير الدولة لشئون النقل والمواصلات، إن المرحلة المقبلة هى مرحلة تداول أسهم شركات الوزارة فى البورصة المصرية بهدف تدفق الاستثمارات.
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