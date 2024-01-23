خالد سمير يكتب: حوكمة الجمعيات العمومية.. هل نحتاج إلى ثورة لتطوير مفهوم اجتماع المساهمين؟

MENAFN - Al-Borsa News) تهدف هذه الورقة إلى إحداث تغيير جوهرى فى علاقة ملاك الأسهم بشركاتهم وأهمية تبنى نوع مستحدث لاجتماع المساهمين.

كلنا نعلم أن اجتماع المساهمين مهم“صورياً” فى تحديد الاتجاه الرئيسى للشركة وكلنا نعلم أيضا أن اتجاهات الشركات مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد الكلى والسياسة العامة وأمور متعددة لا يتطرق إليها ملاك الأسهم باجتماعاتهم ومنذ فصل“الملكية عن الإدارة والتحكم” سنة 1968 وولادة قاعدة مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ظهرت معضلة ولاء المساهمين وسيطرة المجلس التنفيذى على الشركة دون أى دور فعال للملاك الرئيسيين.

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الحقيقة أن اجتماع المساهمين هو أحد أهم أدوات الرصد لسلوك المديرين واعتماد أو رفض قرارات مصيرية مثل رفع رأس المال، الإندماج أو الاستحواذ من خلال ممارسة حقوق التصويت فى اجتماع المساهمين، البعض يعتقد أن سلطة إدارة الشركة تبقى محبوسة فى مجلس الإدارة ولا تتعداها إلى الجمعيات العمومية ولكن الحقيقة غير ذلك.

لا تحمل كلمة“اجتماع” وفق القانون والقاموس اللغوى أى شئ خاص سوى معناها العادى، وهو لقاء عدد من الأشخاص فى وقت ومكان معينين لمناقشة التصرف فى الأمور التى لديهم مصلحة مشتركة بها.

يتطلب الاجتماع حضورًا فعليًا لجميع المشاركين، وهو عادة يكون تجمع وجهاً لوجه ومن الضرورى تحديد هوية جميع الحاضرين من أجل ضمان الأهلية القانونية لكل من الحضور للمشاركة فى الاجتماع.

الشركة عبارة عن مجتمع صغيروأحيانا كثيرة متعدد الجنسيات وممتد عبر الحدود، حيث يلتقى مجموعة من الأشخاص فعليا أو اعتباريا ويقومون بالاستثمار بهدف الربح، والمعتاد أن يتم اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالشركة أثناء اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

إن حمل المساهمين على المشاركة بنشاط فى الاجتماع ليس بالمهمة السهلة فالحضور والمشاركة فى اجتماع المساهمين هو عمل اختيارى وهو حق وممارسة مرتبطة بنسب الملكية والأسهم الممتازة ومجموعات الضغط داخل الجمعيات، لا يوجد واجب أو التزام على المساهمين للقيام بذلك وكل شخص فعلى أو اعتبارى لديه أسبابه الخاصة لعدم حضور الاجتماع.

إن تفتيت الملكية يفقد المساهمين اهتمامهم بالحضور والمشاركة فى الاجتماع بسبب حجم استثماراتهم بالنسبة لرأس المال المستثمر، وعادة ما تكون التكاليف التى يتكبدونها فى حضور الاجتماع أعلى مقارنة بالحافز الذى يتلقونه.

ببساطة وبكل وضوح، اهتمام أعضاء الجمعية العمومية هو مالى فقط لا غير بالرغم من أن المديرين دائما ما يطروح باجتماعاتهم مع الملاك تقارير مالية وأخرى غير مالية وأخرى تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات إلخ..، بالرغم من كل ذلك فإن الاهتمام الوحيد للملاك هو العائد على الاستثمار والتوزيعات النقدية.. إننا نقول وبكل وضوح أن ولاء المساهمين لشركاتهم يكاد يكون معدوما.

لا تكمن المشكلة فى هيكل الشركة ولكنها تكمن فى عدم قدرة الملاك على اتخاذ القرارات الصحيحة لضمان توجيه الشركة لتحقيق أهدافها.. الأمور تكون أصعب وبالذات للشركات المالكة للمستشفيات وبالذات إذا كان المديرون هم أيضًا المساهمون فى الشركة.. إن تجميع المساهمين معا وفق الطرق القديمة مهمة شاقة وشبه مستحيلة.

أصبحت حوكمة الشركات القضية الحاسمة وبالذات للشركات المدرجة فى البورصة والدراسات أكدت أن قيم السهم المحوكم أعلى بنسة 25% من السهم غير المحوكم.

لن أكرر هنا أهمية تعزيز الحوكمة بمفهومها الدارج والمنحصر فى أداء مجلس الإدارة عموما ولكنى سأركز على جوهر المشكلة، بمعنى أوضح ماذا نفعل لتحسين ولاء اللاعب الرئيسى وهو المساهم صاحب المصلحة المباشرة فى استثمار نجاح الشركة.

المعلومات هى المحك لتحقيق هذا الولاء ويعد نقل المعلومات وجودتها وطريقة إتاحتها من الإدارة إلى المساهمين من بين العديد من جوانب الحوكمة الرشيدة للشركات، إن التحدى الحقيقى هو ماذا نفعل لخلق بيئة لتضافر المساهمين وتحولهم إلى قوة فعالة وجرس إنذار أمام الإدارات التنفيذية للشركات.

السؤال الهام هو هل يتمتع المساهمون بصفتهم“المالك” بالقدرات اللازمة لقراءة مستقبل الأعمال والموازنات وخطط الأعمال ودرجة المخاطر التى تحيط بإستثماراتهم؟ هل يتمتع المساهمون بصفتهم“المالك” بقدرات تتفهم فكر الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات كنوع من الاستراتيجيات طويلة الأمد بهدف ضمان استمرار الربح على المدى الطويل؟ هل نحتاج إلى ثورة فى مفهوم اجتماع المساهمين؟

أعتقد أننا لن نكون منصفين إذا طلبنا من المساهمين تحليل مساهماتهم المختلفة بقطاعات متنوعه لاتخاذ قرارات مصيرية لتك الشركات، إن إستيعاب نمط الحياة لمجتمع الشركات الحالى الذى نحياه يتطلب تغيير جوهرى للمنظومة بالكامل.

لقد آن الأوان لتطوير المبادئ القانونية لتواكب المتغيرات ويجب تبسيط عملية صنع القرار ومراقبتها مع إدخال تعديلات على الرأى التقليدى، كلها أمور لا مفر منها وإدخال تعديلات مؤثرة فى فكر الحوكمة أمرا جوهريا وذلك لضمان أن تؤدى التغييرات إلى تحقيق الغرض الأصلى المتمثل فى تسهيل ممارسة حقوق المساهمين.

نؤمن بأن أحد أهم الحلول يكمن فى مسائل ثلاث هامة، المسألة الأولى تكمن فى تطوير أداء المراجع الخارجى وتطوير تقرير الحوكمة بشكل أساسى، والمسألة الثانية تكمن فى الاعتماد على شركات بنوك الاستثمار“أقسام البحوث الاقتصادية والتحليل المالى” لإصدار تقارير اقتصادية تفصيلية تفيد حملة الأسهم أما المسألة الثالثة فتتعلق بالتحول الرقمى لاجتماعات الجمعيات العمومية للشركات.

دعونا نطرح المسألة الأولى، نقصد بتطوير أداء المراجع الخارجى هو أن نحوله من مجرد مراجع وفق المفهوم المتداول إلى مراجع فعال ليكون ممثلا حقيقيا للجمعية العمومية التى اختارته واعتمدت أتعابه.

المراجع الخارجى يجب أن يتحول من مجرد مدقق وفق عينات عشوائية إلى مراجع باحترافية يوضح ويؤكد مدى التزام الإدارة التنفيذية بخطط الأعمال لتحقيق التوجهات الأساسية المتفق عليها بإجماع هيئة المساهمين.

المراجع الخارجى ووفق القانون عليه تقديم تقرير عن الحوكمة Corporate Governance Report وهذا التقرير يتطلب أن يكون معبرا بشكل واضح عن أداء وجودة المعلومات المقدمة من قبل المجلس للجمعية وعن مستوى أعضاء المجلس فردا فردا ومدى مستوى فهمهم وتعاملهم مع المخاطر التى تحيط بالشركة.

أما المسألة الثانية فهى تتعلق بتوفير معلومات مدققة محايدة طوال السنة عن القطاع المستثمر فيه من قبل هيئة المساهمين، إن تقديم تقرير ربع سنوى عن القطاعات ذات الصلة من قبل مراكز البحوث الاقتصادية المملوكة لشركات الاستثمار المباشر والتى تقوم بهذا الفعل بطبيعتها والتى تدرس بشكل حيادى أداء الشركات وتقيم درجة المخاطر المحيطة بكل قطاع، هذه التقارير ستساعد المساهمين فى تفهم موقف شركاتهم ضمن المنظومة الكلية.

نؤمن بضروة تغيير القانون ليتم فرض هاتين المسألتين على كل الشركات المدرجة وغير المدرجة، كما أن التكاليف الجديدة المرتبطة بهذه القرارات لا قيمة لها إذا قورنت بالفوائد التى ستعم من خلال تطوير أداء المديرين والذين سيجدون أنفسهم يواجهون أصحاب الأسهم الذين يحملون أدلة علمية من خبراء معتمدون ولن يجد المساهمين أنفسهم أمام معضلات مالية أو قانونية“تقدم من قبل الإدارة التنفيذية” يصعب عليهم فهمها، بل سيتسلحون بتقارير واضحة عن المخاطر والتوقعات المقدمة من قبل تلك الشركات.

إن فصل مصدر المعلومات، بين تلك المقدمة من خلال الإدارة التنفيذية والأخرى المقدمة من خلال المراكز البحثية والمراجع الخارجى هو جوهر الحوكمة والحكم الرشيد للشركات.

المسألة الثالثة والتى تتعلق برقمنة اجتماعات الجمعيات العمومية بكل تفاصيلها لضمان تدفق المعلومات ودرجة عالية من الإتاحة والتدقيق والمراجعة والحضور السهل لكل اجتماعات الجمعيات العمومية.

نؤمن بأن تطوير الحصول على المعلومات وجودتها ودرجة إتاحتها وحياديتها هو من الأمور التى ستساعد حملة الأسهم على اتخاذ قرارات سليمة بالوقت الصحيح.

آن الأوان للتوقف عن التعامل مع اجتماع المساهمين على أنه“مضيعة للوقت والموارد” أو لتصفية حسابات بعض المديرين ضد الآخرين أو لاستخدامها لضمان الحصول على“إخلاء سبيل المجلس” بمعنى الموافقة القانونية للأداء السيئ لبعض مجالس الإدارات.

إن التعديلات المقترحة على المفهوم والقوانين والقواعد واللوائح فيما يتعلق بحوكمة الجمعيات العمومية تهدف إلى تطوير الشركات وتنمية أدائها وتحقيق دور فعال حقيقى لهيئة المساهمين.

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