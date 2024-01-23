البرازيل تبيع سندات دولارية بقيمة 4.5 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) لجأت البرازيل إلى أسواق الديون للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، حيث انضمت إلى عدد كبير من الدول النامية التي باعت أوراقًا مالية جديدة في بداية العام، حتى مع تخلي المستثمرين عن الأصول الخطرة وسط تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، عرض أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية سندات بقيمة 2.25 مليار دولار تستحق في عام 2034 و2.25 مليار دولار أخرى من السندات المستحقة في عام 2054، وكان من المتوقع أن تكون العوائد حوالي 6.35% و7.15% على التوالي.

موضوعات“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” يوصيان بشراء سندات الخزانة الأمريكية خبير اقتصادي: نمو الطلب في الصين يوفر فرصا للشركات الأوروبية “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ465 مليار يوان

وتقلصت الفروق على سندات البرازيل المستحقة في عام 2033 بنحو أربع نقاط أساس منذ بداية العام، وسط تضييق أوسع نطاقا في العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك سندات مقومة بالدولار لحكومات الدول النامية.

وبحسب وزارة الخزانة، تمتلك البرازيل ما يكفي من احتياطيات العملة الأجنبية لتغطية جميع آجال استحقاق عام 2024، وسيتم استخدام عائدات مبيعات السندات هذا العام لسداد التزامات 2025، والتي يتراوح مجموعها بين 7 و8 مليارات دولار.





المصدر: