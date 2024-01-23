رئيس الجهاز لـ((البورصة)): ((القاهرة الجديدة)) يتلقى 75 طلبًا لتخصيص أراضٍ بالدولار

تلقى جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة 75 طلباً من المستثمرين لتخصيص أراضٍ بالدولار الأمريكى خلال الفترة من 2020 حتى 2024.

وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنَّ الأراضى التى تم تخصيصها بأنشطة استثمارية متنوعة منها عمرانى متكامل وإدارى وتجارى، وذلك بآلية التخصيص الفورى التى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ شهر مارس 2019.

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ووفقاً لبيانات وزارة الإسكان، تجاوز حجم المبيعات التى تم تحقيقها خلال عام 2023 طبقاً لآلية التخصيص بالدولار تحويلاً من الخارج، 3 أضعاف النسبة المستهدفة، وفى بعض المدن زاد حجم الطلبات المقدمة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالدولار عن حجم الطلبات المقدمة بالجنيه.

وأضاف ((الغيطى)) لـ((البورصة))، أن الجهاز انتهى من تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية وخدمية، بإجمالى مساحة بلغ 104.5 ألف متر مربع، بقيمة 2.87 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمى لشركة أندلسية مصر القابضة للاستثمارات المالية بمساحة 10 آلاف متر مربع بقيمة 290 مليون جنيه، وبلغ سعر المتر 29 ألف جنيه.

كما تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى لشركة الفردان للتطوير العقارى بمساحة 3541 متراً مربعاً، وبلغت قيمتها 144 مليون جنيه، وبلغ سعر المتر 40.7 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمى لشركة أوميجا توب للصناعة والاستثمار العقارى بمساحة 3409 أمتار مربعة بقيمة 129 مليون جنيه، وبلغ سعر المتر 37.9 ألف.

وباع جهاز مدينة القاهرة الجديدة قطعة أرض بنشاط خدمى بمساحة 69.6 ألف متر مربع لشركة وايد للاستثمار والتطوير العقارى بقيمة 2.15 مليار جنيه، بسعر متر بلغ 30.9 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمى بمساحة 17.9 ألف متر مربع لشركة أراو المتحدة للتجارة والمقاولات بقيمة 160 مليون جنيه، وبلغ سعر المتر 8.9 ألف جنيه.

وقال ((الغيطى))، إن إجمالى الطلبات التى تلقاها جهاز مدينة القاهرة الجديدة لتخصيص الأراضى، خلال العام الماضى، بلغ 151 طلباً بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت 4.9 مليار جنيه ضمن ميزانية جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلال العام المالى الحالى، لتنفيذ عدد من المشروعات بقطاعات متنوعة بالمدينة.

وأوضح ((الغيطى))، أن الجهاز ينفذ عدداً من المشروعات الجديدة، منها 23 مشروعاً بقطاع الطرق والاتصالات، و15 مشروعاً للصرف الصحى ومياه الشرب، و13 مشروعاً بقطاع الكهرباء و3 مشروعات بقطاع الزراعة، ومشروع بقطاع الإسكان بتكلفة إجمالية بلغت 5.8 مليار جنيه.

وحول نسبة الإنجاز فى المشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، قال ((الغيطى))، إن الجهاز انتهى من تسليم 216 عمارة بإجمالى 5184 وحدة بمشروع ((سكن مصر)) للإسكان المتوسط.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ الأعمال النهائية لبدء تسليم 12 عمارة بإجمالى 288 وحدة سكنية ضمن مشروع ((سكن مصر)) خلال شهر يونيو 2024.

وأضاف أن تكلفة تنفيذ مشروع ((سكن مصر)) بمدينة القاهرة الجديدة بلغت 5.18 مليار جنيه، ونسبة الإنجاز به بلغت 92%.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 341 عمارة شامل الربط على المرافق بمشروع ((جنة)) للإسكان الفاخر، وجارٍ استكمال تنفيذ 24 عمارة بنسبة إنجاز بلغت 94%، لافتاً إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع بلغت 3.2 مليار جنيه.

وقال ((الغيطى))، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينفذ 222 عمارة بمشروع ((سكن لكل المصريين)) بإجمالى 5328 وحدة، مُشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 90%، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.8 مليار جنيه.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مدرسة بطاقة 33 فصلاً بمنطقة التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة 30 مليون جنيه وبلغت نسبة الإنجاز 10%، وذلك ضمن حزمة المشروعات الخدمية التى ينفذها الجهاز.

وأوضح ((الغيطى))، أن نسبة الإنجاز بمشروع تنفيذ 3 مراكز طبية بمنطقة التجمع الثالث بلغت 98%، بتكلفة تصل نحو 50 مليون جنيه.