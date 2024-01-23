رئيس الجهاز لـ((البورصة)): ((القاهرة الجديدة)) يتلقى 75 طلبًا لتخصيص أراضٍ بالدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية وخدمية بقيمة 2.87 مليار جنيه
تلقى جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة 75 طلباً من المستثمرين لتخصيص أراضٍ بالدولار الأمريكى خلال الفترة من 2020 حتى 2024.
وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنَّ الأراضى التى تم تخصيصها بأنشطة استثمارية متنوعة منها عمرانى متكامل وإدارى وتجارى، وذلك بآلية التخصيص الفورى التى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ شهر مارس 2019.
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ووفقاً لبيانات وزارة الإسكان، تجاوز حجم المبيعات التى تم تحقيقها خلال عام 2023 طبقاً لآلية التخصيص بالدولار تحويلاً من الخارج، 3 أضعاف النسبة المستهدفة، وفى بعض المدن زاد حجم الطلبات المقدمة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالدولار عن حجم الطلبات المقدمة بالجنيه.
وأضاف ((الغيطى)) لـ((البورصة))، أن الجهاز انتهى من تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة تجارية وخدمية، بإجمالى مساحة بلغ 104.5 ألف متر مربع، بقيمة 2.87 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمى لشركة أندلسية مصر القابضة للاستثمارات المالية بمساحة 10 آلاف متر مربع بقيمة 290 مليون جنيه، وبلغ سعر المتر 29 ألف جنيه. “القمزى” تتعاقد مع“محرم باخوم” للإشراف على مشروعاتها بالساحل الشمالى والقاهرة الجديدة
كما تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى لشركة الفردان للتطوير العقارى بمساحة 3541 متراً مربعاً، وبلغت قيمتها 144 مليون جنيه، وبلغ سعر المتر 40.7 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمى لشركة أوميجا توب للصناعة والاستثمار العقارى بمساحة 3409 أمتار مربعة بقيمة 129 مليون جنيه، وبلغ سعر المتر 37.9 ألف.
وباع جهاز مدينة القاهرة الجديدة قطعة أرض بنشاط خدمى بمساحة 69.6 ألف متر مربع لشركة وايد للاستثمار والتطوير العقارى بقيمة 2.15 مليار جنيه، بسعر متر بلغ 30.9 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمى بمساحة 17.9 ألف متر مربع لشركة أراو المتحدة للتجارة والمقاولات بقيمة 160 مليون جنيه، وبلغ سعر المتر 8.9 ألف جنيه.
وقال ((الغيطى))، إن إجمالى الطلبات التى تلقاها جهاز مدينة القاهرة الجديدة لتخصيص الأراضى، خلال العام الماضى، بلغ 151 طلباً بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع. 4.9 مليار جنيه ميزانية الجهاز خلال العام المالى الجارى
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت 4.9 مليار جنيه ضمن ميزانية جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلال العام المالى الحالى، لتنفيذ عدد من المشروعات بقطاعات متنوعة بالمدينة.
وأوضح ((الغيطى))، أن الجهاز ينفذ عدداً من المشروعات الجديدة، منها 23 مشروعاً بقطاع الطرق والاتصالات، و15 مشروعاً للصرف الصحى ومياه الشرب، و13 مشروعاً بقطاع الكهرباء و3 مشروعات بقطاع الزراعة، ومشروع بقطاع الإسكان بتكلفة إجمالية بلغت 5.8 مليار جنيه. 5.18 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروع ((سكن مصر)) بالمدينة
وحول نسبة الإنجاز فى المشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، قال ((الغيطى))، إن الجهاز انتهى من تسليم 216 عمارة بإجمالى 5184 وحدة بمشروع ((سكن مصر)) للإسكان المتوسط.
وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ الأعمال النهائية لبدء تسليم 12 عمارة بإجمالى 288 وحدة سكنية ضمن مشروع ((سكن مصر)) خلال شهر يونيو 2024.
وأضاف أن تكلفة تنفيذ مشروع ((سكن مصر)) بمدينة القاهرة الجديدة بلغت 5.18 مليار جنيه، ونسبة الإنجاز به بلغت 92%. الانتهاء من تنفيذ 341 عمارة بمشروع ((جنة)) للإسكان الفاخر
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 341 عمارة شامل الربط على المرافق بمشروع ((جنة)) للإسكان الفاخر، وجارٍ استكمال تنفيذ 24 عمارة بنسبة إنجاز بلغت 94%، لافتاً إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع بلغت 3.2 مليار جنيه.
وقال ((الغيطى))، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة ينفذ 222 عمارة بمشروع ((سكن لكل المصريين)) بإجمالى 5328 وحدة، مُشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 90%، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.8 مليار جنيه. “الجازى للتطوير” تطرح وحدات إدارية بمشروعها فى“القاهرة الجديدة”
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مدرسة بطاقة 33 فصلاً بمنطقة التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة 30 مليون جنيه وبلغت نسبة الإنجاز 10%، وذلك ضمن حزمة المشروعات الخدمية التى ينفذها الجهاز.
وأوضح ((الغيطى))، أن نسبة الإنجاز بمشروع تنفيذ 3 مراكز طبية بمنطقة التجمع الثالث بلغت 98%، بتكلفة تصل نحو 50 مليون جنيه.
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