الرئيس التنفيذى: Cred تستهدف 7 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2024

قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة“cred”، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الجارى، بخلاف المبيعات المستهدفة لمشروع الشركة الجديد، والذى سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة.

وأضاف ((منصور)) لـ((البورصة))، أن“cred” حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 3.4 مليار جنيه فى مشروعاتها خلال العام الماضى 2023، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستهدف حجم مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال هذا العام، ولكن زيادة الطلب على مشروعات الشركة أدى إلى زيادة مبيعات الشركة وتم الانتهاء من بيع 86% من مشروع“CLM” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح أن الشركة حققت مبيعات خلال النصف الأول من العام الماضى بقيمة 900 مليون جنيه بسبب سياسة التحوط الذى اتخذتها الشركة فى ظل عدم وضوح الرؤية وارتفاع أسعار مواد البناء والزيادات غير المتوقعة بالتكلفة، ولكن خلال النصف الثانى اتجهت الشركة لزيادة حجم المبيعات واستطاعت الوصول لحجم مبيعات إجمالية بقيمة 3.4 مليار جنيه مع نهاية العام بفضل الطلب الكبير على مشروعات الشركة.

وأشار إلى أن شركة“cred” تستهدف ضخ 1.8 مليار جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجارى وفقا لخطط التنفيذ الموضوعة منها مليار جنيه بمشروع“ever” بغرب القاهرة و800 مليون جنيه لمشروع “CLM” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الشركة تعتزم ضخ 2.5 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية خلال العام القادم 2025.

وقال منصور، إن الشركة ضخت استثمارات فى الأعمال الإنشائية خلال العام الماضى بقيمة 700 مليون جنيه منها 550 مليون جنيه بمشروع“CLM”، و150 مليون جنيه بمشروع“ever”.

وأضاف أن الشركة لديها خطة تسليمات طموحة تستهدف تسليم 505 وحدات خلال العام الجارى بمشروع“CLM” بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية، لافتاً إلى أن الشركة استطاعت تسليم 123 وحدة من المرحلة الأولى من المشروع لصالح العملاء خلال الفترة الماضية لتتوالى عمليات التسليم به خلال العام الجارى 2024.

وأوضح أنَّ 30% من عملاء شركة ((cred)) من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج ما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.

وأكد أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها؛ نظراً إلى امتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها الحالية.

وقال إن خطة“cred” الاستثمارية خلال الفترة القادمة تركز على زيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال الدخول بمشروعات جديدة والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء والتى تتماشى مع الجداول الزمنية المتفق عليها مع عملائها.

وأضاف أن الشركة تتخذ العديد من القرارات للتحوط من زيادة أسعار مواد البناء المتتالية من خلال الإسراع فى تنفيذ معدلات الإنشاء والاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.

وأوضح أن توسع شركات التطوير العقارى بالأسواق الخارجية لاسيما السعودية خلال الفترة الحالية ينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى ككل لأنه يفتح آفاقا جديدة ويعدد من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام الشركات، مشيرًا إلى أنه يفضل أن تقوم الشركات بالتركيز على الانتهاء من المشروعات القائمة بمصر وتسليمها للعملاء قبل الذهاب إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن سعر العيادات والمكاتب الإدارية بمشروع“ever” هو الأعلى فى منطقة غرب القاهرة بالكامل نتيجة موقعها المتميز وقربها من كافة المرافق الحيوية.

وقال إنه من الصعب تطبيق العقود المتغيرة لأنها ستقابل بالرفض من قبل العملاء مما سيكون له أثر غير إيجابى على السوق العقارى، وهناك 5% من إجمالى العملاء يتعثرون فى السداد.

وطالب بضرورة العمل على أخذ خطوات فى ملف التمويل العقارى خلال العام الجارى باعتباره أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق انتعاشة فى السوق.

وأضاف منصور أن العاصمة الإدارية لا يزال الطلب عليها جيدًا وهناك الكثير من العملاء الراغبين فى اقتناء وحدات والسكن بها خاصة مع بدء انتقال الحكومة إليها، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة وعدت الشركات التى قامت بتسليم مشروعاتها بالانتهاء من استكمال توصيل المرافق لها خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأوضح أن العاصمة الإدارية من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار والمشروعات السكنية المطروحة بالمدينة تم بيعها بنسبة لا تقل عن 70% نتيجة الطلب المتزايد عليها، متوقعا أن يسكن عددا كبيرا من المواطنين فيها خلال العام القادم 2025.

وأكد أن الوحدات السكنية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق العقارى باعتبارها المنتج الأكثر طلبا نظرا لزيادة الطلب عليها وذلك لوجود زيادة سكنية بشكل مستمر.

ولفت إلى أن شركة“cred” لديها العديد من الأذرع الاستثمارية فهى تملك شركة متخصصة لإدارة المشروعات وشركة للصناعات الهندسية والتشطيبات.

وأضاف أن السوق العقارى سوف يشهد زيادات بنسبة من 5 إلى 10% فى أسعار العقارات خلال العام الجارى فى حالة استقرار أسعار مدخلات البناء، موضحاً أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 50% خلال العام الماضى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.