الرئيس التنفيذى: Cred تستهدف 7 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) 3.4 مليار جنيه مبيعات الشركة التعاقدية بمشروعاتها فى 2023
قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة“cred”، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الجارى، بخلاف المبيعات المستهدفة لمشروع الشركة الجديد، والذى سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة.
وأضاف ((منصور)) لـ((البورصة))، أن“cred” حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 3.4 مليار جنيه فى مشروعاتها خلال العام الماضى 2023، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستهدف حجم مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال هذا العام، ولكن زيادة الطلب على مشروعات الشركة أدى إلى زيادة مبيعات الشركة وتم الانتهاء من بيع 86% من مشروع“CLM” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
موضوعات متعلقة
((ريدكون بروبرتيز)) تستهدف 20 مليار جنيه مبيعات بـ((جولدن جيت)) خلال 2024 رئيس الجهاز لـ((البورصة)): ((القاهرة الجديدة)) يتلقى 75 طلبًا لتخصيص أراضٍ بالدولار “النقل” تتراجع عن طرح شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة
وأوضح أن الشركة حققت مبيعات خلال النصف الأول من العام الماضى بقيمة 900 مليون جنيه بسبب سياسة التحوط الذى اتخذتها الشركة فى ظل عدم وضوح الرؤية وارتفاع أسعار مواد البناء والزيادات غير المتوقعة بالتكلفة، ولكن خلال النصف الثانى اتجهت الشركة لزيادة حجم المبيعات واستطاعت الوصول لحجم مبيعات إجمالية بقيمة 3.4 مليار جنيه مع نهاية العام بفضل الطلب الكبير على مشروعات الشركة. الشركة تضخ 1.8 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية العام الجارى
وأشار إلى أن شركة“cred” تستهدف ضخ 1.8 مليار جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجارى وفقا لخطط التنفيذ الموضوعة منها مليار جنيه بمشروع“ever” بغرب القاهرة و800 مليون جنيه لمشروع “CLM” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الشركة تعتزم ضخ 2.5 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية خلال العام القادم 2025.
وقال منصور، إن الشركة ضخت استثمارات فى الأعمال الإنشائية خلال العام الماضى بقيمة 700 مليون جنيه منها 550 مليون جنيه بمشروع“CLM”، و150 مليون جنيه بمشروع“ever”.
وأضاف أن الشركة لديها خطة تسليمات طموحة تستهدف تسليم 505 وحدات خلال العام الجارى بمشروع“CLM” بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية، لافتاً إلى أن الشركة استطاعت تسليم 123 وحدة من المرحلة الأولى من المشروع لصالح العملاء خلال الفترة الماضية لتتوالى عمليات التسليم به خلال العام الجارى 2024. 30% حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات الشركة
وأوضح أنَّ 30% من عملاء شركة ((cred)) من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج ما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.
وأكد أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها؛ نظراً إلى امتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها الحالية.
وقال إن خطة“cred” الاستثمارية خلال الفترة القادمة تركز على زيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال الدخول بمشروعات جديدة والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء والتى تتماشى مع الجداول الزمنية المتفق عليها مع عملائها.
وأضاف أن الشركة تتخذ العديد من القرارات للتحوط من زيادة أسعار مواد البناء المتتالية من خلال الإسراع فى تنفيذ معدلات الإنشاء والاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.
وأوضح أن توسع شركات التطوير العقارى بالأسواق الخارجية لاسيما السعودية خلال الفترة الحالية ينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى ككل لأنه يفتح آفاقا جديدة ويعدد من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام الشركات، مشيرًا إلى أنه يفضل أن تقوم الشركات بالتركيز على الانتهاء من المشروعات القائمة بمصر وتسليمها للعملاء قبل الذهاب إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن سعر العيادات والمكاتب الإدارية بمشروع“ever” هو الأعلى فى منطقة غرب القاهرة بالكامل نتيجة موقعها المتميز وقربها من كافة المرافق الحيوية. ((cred)): شركات التطوير العقارى تواجه أزمة فى التمويل وتسعير المشروعات
وقال إنه من الصعب تطبيق العقود المتغيرة لأنها ستقابل بالرفض من قبل العملاء مما سيكون له أثر غير إيجابى على السوق العقارى، وهناك 5% من إجمالى العملاء يتعثرون فى السداد.
وطالب بضرورة العمل على أخذ خطوات فى ملف التمويل العقارى خلال العام الجارى باعتباره أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق انتعاشة فى السوق.
وأضاف منصور أن العاصمة الإدارية لا يزال الطلب عليها جيدًا وهناك الكثير من العملاء الراغبين فى اقتناء وحدات والسكن بها خاصة مع بدء انتقال الحكومة إليها، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة وعدت الشركات التى قامت بتسليم مشروعاتها بالانتهاء من استكمال توصيل المرافق لها خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وأوضح أن العاصمة الإدارية من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار والمشروعات السكنية المطروحة بالمدينة تم بيعها بنسبة لا تقل عن 70% نتيجة الطلب المتزايد عليها، متوقعا أن يسكن عددا كبيرا من المواطنين فيها خلال العام القادم 2025.
وأكد أن الوحدات السكنية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق العقارى باعتبارها المنتج الأكثر طلبا نظرا لزيادة الطلب عليها وذلك لوجود زيادة سكنية بشكل مستمر.
ولفت إلى أن شركة“cred” لديها العديد من الأذرع الاستثمارية فهى تملك شركة متخصصة لإدارة المشروعات وشركة للصناعات الهندسية والتشطيبات.
وأضاف أن السوق العقارى سوف يشهد زيادات بنسبة من 5 إلى 10% فى أسعار العقارات خلال العام الجارى فى حالة استقرار أسعار مدخلات البناء، موضحاً أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 50% خلال العام الماضى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.
MENAFN23012024000202011048ID1107755686