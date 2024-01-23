الرؤساء التنفيذيون في المنطقة متفائلون بتحسن النمو في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع معظم الرؤساء التنفيذيين في المنطقة تحسن معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، رغم التحديات الكبيرة، وفي مقدمها التوترات الجيوسياسية، والتضخم، والمخاطر السيبرانية، بحسب استطلاع أجرته شركة“برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC).

قالت الشركة في بيان إن نتائج استطلاعها السنوي الذي شمل نحو 4700 من المسؤولين التتنفيذيين في 105 دول، أظهرت أن 73% من هؤلاء في الشرق الأوسط، و81% في دول مجلس التعاون الخليجي، يتوقعون تحسن النمو الاقتصادي في المنطقة خلال العام الجاري، مقابل 44% فقط من الرؤساء التنفيذيين حول العالم الذين يتوقعون تحسن النمو.

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وأضافت أن الاستطلاع أظهر أن التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التضخم والمخاطر السيبرانية، تشكل أبرز التهديدات والمخاطر التي يركز عليها الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن المنطقة تشهد تحولاً سريعاً نحو تبني الاقتصاد الرقمي، والتخلص من انبعاثات الكربون، فضلاً عن الالتزام بالتوطين والخصخصة.

واستجابة للتحديات، يعمل الرؤساء التنفيذيون على تطوير أعمالهم، مع تركيز أكثر من نصفهم على تنويع منتجاتهم وخدماتهم، بحسب“بي دبليو سي”، فيما يعتبر الابتكار التكنولوجي أولوية بالنسبة إلى ثلثي الرؤساء التنفيذيين في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

“كان العام الماضي بمثابة فترة انتقالية للاقتصاد العالمي” على حد قول هاني أشقر، الشريك الأول في“بي دبليو سي الشرق الأوسط”. وأضاف:“على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، فقد أظهرت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط مرونة، حيث قامت الدول بتسريع التحول الرقمي وتعزيز قطاعاتها غير النفطية، مما أدى إلى خلق المزيد من فرص العمل”.





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