((ريدكون بروبرتيز)) تستهدف 20 مليار جنيه مبيعات بـ((جولدن جيت)) خلال 2024

تستهدف شركة ((ريدكون بروبرتيز)) تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 20 مليار جنيه، خلال العام الحالى، من مبيعات المساحات المكتبية والتجارية بمشروع ((جولدن جيت)) فى التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إنَّ الشركة حققت مبيعات تعاقدية بالمشروع بقيمة 11 مليار جنيه خلال العام الماضى 2023.

موضوعاتالرئيس التنفيذى:“cred” تستهدف 7 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2024 رئيس الجهاز لـ((البورصة)): ((القاهرة الجديدة)) يتلقى 75 طلبًا لتخصيص أراضٍ بالدولار “النقل” تتراجع عن طرح شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة

وأضاف ((عبدالله)) لـ((البورصة))، أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات مشروع ((جولدن جيت)) تجاوزت 33% حتى الآن، وهو ما يعكس ثقة العميل الأجنبى فى المنتج العقارى المصرى.

وأوضح أن ((ريدكون بروبرتيز)) تولى اهتماماً كبيراً بملف التنفيذ، وتستهدف الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروع خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت ونقص الخامات بالأسواق.

وقال إن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى الإنشاءات خلال العام الماضى بلغ 4 مليارات جنيه، وتقوم الشركة بدراسة دقيقة لتحديد حجم الاستثمارات الإضافية فى العام الجارى.

وأضاف ((عبدالله))، أن الشركة تخطط لضخ 5 مليارات جنيه، خلال العام الجارى، بالأعمال الإنشائية بالمشروع، وذلك ضمن خطتها للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار، والالتزام بالموعد الزمنى لتنفيذ المشروع.

وأوضح أن ((ريدكون بروبرتيز)) تسير وفقاً للمخطط الزمنى المحدد لتسليم المرحلة الأولى من وحدات المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024 بمساحة بنائية تبلغ 45 ألف متر مربع تتضمن مبانى إدارية ومحلات تجارية، على أن يتم تسليم المرحلة الثانية بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن ((جولدن جيت)) عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات بنظام العمارة الخضراء، ويضم 29 مبنى بنشاط تجارى إدارى على مساحة 160 ألف متر مربع.

ويضم المشروع نحو 70 ألف متر مربع من المساحات التجارية والترفيهية، و130 ألف متر مربع أخرى من الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى بدروم بمسطح 250 ألف متر مربع على دورين.

وقال ((عبدالله))، إن ((ريدكون بروبرتيز)) تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية الراغبة فى فتح مقرات لها فى مصر، اعتماداً على التنمية الاقتصادية والحوافز التى تقدمها الدولة للاستثمارات الأجنبية، خاصة أن هذه الشركات تنظر بكل اهتمام للمقار الإدارية التى تطبق معايير الاستدامة البيئية.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لـ((ريدكون بروبرتيز)) فى العام الحالى تعتمد على التوسع فى المشروعات الإدارية والتجارية، ودراسة الاستحواذ على أراضٍ لتطوير مشروعات سكنية فى مدينة القاهرة الجديدة ومشروعات سياحية فى الساحل الشمالى.

وأوضح أن الشركة تدرس الاستحواذ على قطعة أرض بمنطقة الساحل الشمالى لإنشاء منتجع سياحى جديد، ضمن خطة الشركة التوسعية خلال عام 2024.

وقال إن الشركة تفاضل حالياً بين مجموعة من الأراضى المتاحة بالساحل الشمالى لتنفيذ منتجع سياحى، ومن المخطط البدء فى تطوير المشروع خلال العام الجارى.

وأكد أن ((ريدكون بروبرتيز)) تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية المطروحة فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقارى فى مصر خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً فى المبيعات ومعدلات إقبال عالية من العملاء، وذلك لعدة عوامل أبرزها أن العقار ما زال هو الملاذ الآمن لحفظ قيمة النقود.

كما توقع ((عبدالله)) زيادة الطلب على العقارات فى المدن الجديدة خاصة العقارات المدرة للدخل مثل الوحدات الإدارية والتجارية، موضحاً أنه ما زال المعروض منها لا يغطى حجم الطلب عليها.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية منحت المطورين العقاريين العديد من التيسيرات التى كان لها مردود إيجابى على منظومة التطوير العقارى فى مصر، ولكن القطاع ما زال لحاجة لمزيد من التسهيلات والتيسيرات لتخفيف الأعباء عن شركات التطوير العقارى.

وقال إنَّ المطورين العقاريين فى حاجة لعدد من التسهيلات، أهمها جدولة أقساط الأراضى بفائدة لا تزيد على 10%، بالإضافة إلى تعديل قيد الارتفاع فى العديد من المناطق خاصة فى التجمعات العمرانية بشرق القاهرة ما دام توافرت الاشتراطات الخاصة بالمرافق وانتظار السيارات بالمشروعات التى ما زالت قيد التنفيذ، بما يوفر للمطورين مساحات بنائية إضافية تعوض خسائرهم السابقة.

وطالب ((عبدالله)) بضرورة تفعيل قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وهو القانون الذى سيسهم فى تنظيم مهنة التطوير العقارى وخلق حالة من التوازن بالسوق.

وأضاف أن السوق العقارى يحتاج لتشريع منظم لأنشطة التطوير العقارى كما يحدث بالعديد من الدول بالمنطقة خاصة دول الخليج، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة التطوير العقارى، وحماية حقوق المطورين والمشترين.

وأشار إلى ضرورة وجود أحكام تتعلق بتنظيم أنشطة الرهن العقارى بحيث تتضمن قواعد تتعلق بشروط الرهن العقارى، وإجراءات حماية حقوق الدائنين والمدينين، وتسهيل الإجراءات وتوسيع دائرة الوحدات التى تخضع للرهن العقارى.

كما طالب بضرورة مراجعة التشريعات القانونية بشكل دورى لضمان تحقيق أهدافها، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية فى مجال التطوير العقارى لضمان تطبيق التشريعات بشكل فعال.

وقال إن القطاع العقارى يشهد عدداً من التحديات؛ بسبب الطفرات المستمرة فى الأسعار سواء مواد البناء أو الخامات وما ترتب عليها من ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى.

وأضاف أن شركة ((ريدكون بروبرتيز)) تلجأ إلى الشراء المسبق للمواد الخام بكميات كبيرة يتم توريدها تباعاً لتثبيت الأسعار قدر الإمكان، كما تتعاقد على الأنظمة والمعدات الكهربائية والميكانيكية المستوردة بالكامل تحوطاً من التغيرات المستمرة فى سعر الصرف.

واقترح أن يقوم المطورون بتجزئة المشروع إلى عدة مراحل صغيرة طبقاً لما يسمح به المخطط العام للمشروع وطرحها للبيع، وبدء التنفيذ فور بيع كل مرحلة مع الإسراع بمعدلات التنفيذ، وهو ما يقلص الفجوة بين التكلفة وسعر البيع قدر الإمكان.

وأشار إلى أن ((ريدكون بروبرتيز)) تعتمد على سياسات بيعية متحفظة للغاية، من خلال إعداد استراتيجية تعتمد على أمرين أساسيين؛ أولهما بيع مساحات محدودة فى مبانٍ ضمن خطة التنفيذ الجارية، وسرعة تنفيذ الأجزاء المباعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن المراقبة المستمرة لتكلفة المتر المربع طبقاً لمتغيرات السوق وانعكاسها على أسعار البيع.

وأوضح أن الشركة توفر أنظمة سداد تتوافق مع معدلات التنفيذ والتسليم فتكون قصيرة الأجل للوحدات التى اقترب موعد تسليمها أو أصبحت جاهزة للتسليم، وفترات سداد طويلة الأجل للوحدات التى لم يبدأ تنفيذها أو ما زالت فى مراحل التنفيذ الأولية.

وتوقع وجود زيادات فى أسعار المنتجات العقارية، خلال العام الجارى، بنسبة تتراوح من 40% إلى 60%، ما لم تظهر متغيرات اقتصادية جديدة تؤثر بشكل كبير فى تكلفة الإنشاءات أو معدل الفائدة على الإقراض.

وقال ((عبدالله))، إن ((ريدكون بروبرتيز)) تعتمد على حلول تمويلية قصيرة ومتوسطة الأجل توازن بين التكلفة التمويلية والاحتياجات التمويلية للمشروع فى فترة الإنشاء ومن أهمها التخصيم والتوريق.

وأضاف أن ملف تصدير العقار المصرى للأسواق الخارجية ما زال فى حاجة لدعم الحكومة والجهات المسئولة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات أهمها تيسير الإجراءات التى تشكل عائقاً أمام المستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء.

كما أشار إلى أهمية توفير المعلومات اللازمة عن السوق العقارى المصرى بإنشاء موقع إلكترونى ومطبوعات ومواد ترويجية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى، مع ضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين المطورين العقاريين والحكومة.

وطالب بضرورة تيسير إجراءات التسجيل العقارى، وتفعيل منظومة الرقم القومى لجميع العقارات، وإعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقارى المصرى لخلق طلب جديد على المنصات العقارية العالمية.