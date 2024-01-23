فيتش: أزمة البحر الأحمر تضر تعافي التدفق النقدي لشركات أوروبا وأفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) يبدو أن تداعيات أزمة البحر الأحمر وتجنب سفن الشحن قناة السويس لن تقتصر على المنطقة فقط، بل ستطال أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أيضاً. بحسب وكالة“فيتش”.

تحويل مسار السفن بعيداً عن قناة السويس قد يؤثر على تعافي التدفق النقدي الحر للشركات الصناعية في أوروبا، وأن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى زيادة احتياجات رأس المال العامل لتلك الشركات، نتيجة بطء نقل المكونات والمنتجات تامة التصنيع وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن التصنيف الائتماني للشركات المُصدرة للسندات يعطيها مجالاً لتحمل تلك الاضطرابات، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني.

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نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد إبان جائجة كورونا، زاد مخزون الشركات الصناعية بشكل كبير في 2021 و2022، في ظل تضخم الإنتاج تحت التشغيل، بينما انتظر المُصنعون وصول المكونات الأساسية لإكمال تصنيع المنتجات وشحنها، في حين كونت شركات عديدة مستويات مرتفعة من المخزون باعتبارها احتياطيات للطوارئ تحسباً لمزيد من عدم الاستقرار.

تخلف عن ركب النظراء

خفض معظم المصنعين في أوروبا مخزوناتهم في 2023 مع تراجع وطأة اضطرابات سلاسل التوريد. وأدى ذلك إلى أن تعكس تدفقات رأس المال العامل الخارجة المسار الذي سلكته في 2021 و2022 خلال العام الماضي. تكهنت التوقعات الأساسية للشركات التي أعدتها وكالة“فيتش” بأن يصل متوسط هامش التدفق النقدي الحر في 2023 و2024 إلى نحو 1.5%، سينمو بعدها بمعدل بطيء في ظل تسليم الطلبيات وتمرير زيادة التكاليف الناجمة عن التضخم.

أما الاضطرابات الحالية في تدفق قطع الغيار والمكونات، فتحدث خلال الفترة السنوية التي تعمل فيها الشركات بكامل قدرتها الإنتاجية. قد يزيد ذلك من التدفقات النقدية الخارجة التي عادةً ما تُسجل في الربع الأول، ويؤخر تعافي التدفق النقدي الحر بعد الجائحة، خاصة إذا سبب ذلك خفض حجم التصنيع.

بالتبعية، فهوامش التدفق النقدي الحر للمُصنعين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قد تتخلف عن ركب نظرائها في مناطق أخرى.

فضلاً عن ذلك، فإن تغيير مسار السفن سيحصر نقاط التوقف على الموانئ الكبرى بشكل أكبر، ويزيد الحاجة إلى خدمات إعادة الشحن لنقل البضائع المخزنة في الحاويات إلى وجهتها النهائية، ويرفع تكلفة إدارة سلسلة التوريد والشحن ويزيد تعقيدها.

ارتفاع تكلفة الشحن مستمر

تتوقع“فيتش” أن تظل تكاليف الشحن مرتفعة في المدى القصير، نتيجة انخفاض سعة الشحن العالمية وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب تحويل مسار المكونات عبر موانئ مختلفة الذي سينتج عن ذلك. ما من شأنه أن يرفع تكلفة النقل وقيمة الإنتاج قيد التشغيل والسلع تامة التصنيع التي سيجب على المصنعين تمويلها، لتزداد تدفقات رأس المال العامل الخارجة.

تملك معظم الشركات الصناعية التي تصنفها وكالة“فيتش” مجالاً لتحمل زيادة التكاليف الناجمة عن الأزمة، كما أن سجل طلبياتها يتسم بالمرونة، وآليات تمرير التكلفة التي تطبقها أقوى مما كانت عليه قبل الارتفاع الحاد في معدل التضخم خلال 2022 و2023.

تبعات تحويل المسار على الشحن

أشارت“إيه بي مولر- ميرسك”، مُشغلة خطوط نقل الحاويات، إلى أن إعادة فتح البحر الأحمر لمرور الحاويات قد يستغرق شهوراً.

عادةً ما يمر عبر قناة السويس 12% من التجارة العالمية، بحسب“بنك التنمية الآسيوي” (Asian Development Bank)، وتُحول 45% من حركة الملاحة عبر القناة مسارها حول أفريقيا في الفترة الحالية، ما يقارب 50% من وزن الشحنات، ويُعزى ذلك في الأغلب إلى تحويل مسار سفن الحاويات العملاقة التي تنقل حمولة تقارب 20 ألف وحدة مكافئة لحاوية 20 قدماً.

تحويل مسار السفن سيضيف أسبوعين إلى مدة رحلة العودة بين آسيا وأوروبا، ويقلل سعة الشحن للمكونات، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة القيمة. زادت تكلفة شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا بأكثر من الضعف خلال الأسابيع الماضية.





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