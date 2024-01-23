يونايتد إيرلاينز تحقق إيرادات فصلية تتجاوز التوقعات خلال الربع الرابع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“يونايتد إيرلاينز هولدينجز” ارتفاع إيراداتها بما يتجاوز التوقعات رغم انخفاض صافي الدخل خلال الربع الرابع من عام 2023، كما توقعت شركة النقل الجوي أرباحًا للعام الجاري جاءت أفضل من المتوقع.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حققت“يونايتد” دخلاً صافيًا قدره 600 مليون دولار، بانخفاض حوالي 29% عن العام الماضي، في حين بلغت الإيرادات 13.63 مليار دولار، بزيادة 10% تقريبًا عن العام السابق، وفي مقابل 13.54 مليار دولار متوقعة.
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وبلغت ربحية السهم المعدلة خلال الربع المعلن عنه دولارين مقابل توقعات رجحت 1.69 دولار، فيما حققت“يونايتد” هدف الأرباح المعدلة للعام بأكمله والذي يتراوح بين 10 دولارات و12 دولارًا للسهم، مسجلة 10.05 دولار للعام 2023، بحسب“سي إن بي سي”.
وقال“سكوت كيربي”، الرئيس التنفيذي لشركة“يونايتد إيرلاينز”، في بيان للأرباح:“على الرغم من الرياح المعاكسة التي لا يمكن التنبؤ بها، فقد حققنا هدف ربحية السهم الطموح الخاص بنا والذي لم يعتقد سوى القليل أنه ممكن، وسجلنا أرقامًا قياسية تشغيلية جديدة لعملائنا”.
وتتوقع“يونايتد” أن تتراوح أرباح السهم المعدلة للعام بأكمله بين 9 و11 دولارًا، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 9.53 دولار، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع خسارة بين 35 سنتًا إلى 85 سنتًا للسهم خلال الربع الأول، ضمن تداعيات وقف الحكومة عشرات الطائرات من طراز“بوينج 737 ماكس 9”.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107755682
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