يونايتد إيرلاينز تحقق إيرادات فصلية تتجاوز التوقعات خلال الربع الرابع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“يونايتد إيرلاينز هولدينجز” ارتفاع إيراداتها بما يتجاوز التوقعات رغم انخفاض صافي الدخل خلال الربع الرابع من عام 2023، كما توقعت شركة النقل الجوي أرباحًا للعام الجاري جاءت أفضل من المتوقع.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حققت“يونايتد” دخلاً صافيًا قدره 600 مليون دولار، بانخفاض حوالي 29% عن العام الماضي، في حين بلغت الإيرادات 13.63 مليار دولار، بزيادة 10% تقريبًا عن العام السابق، وفي مقابل 13.54 مليار دولار متوقعة.

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وبلغت ربحية السهم المعدلة خلال الربع المعلن عنه دولارين مقابل توقعات رجحت 1.69 دولار، فيما حققت“يونايتد” هدف الأرباح المعدلة للعام بأكمله والذي يتراوح بين 10 دولارات و12 دولارًا للسهم، مسجلة 10.05 دولار للعام 2023، بحسب“سي إن بي سي”.

وقال“سكوت كيربي”، الرئيس التنفيذي لشركة“يونايتد إيرلاينز”، في بيان للأرباح:“على الرغم من الرياح المعاكسة التي لا يمكن التنبؤ بها، فقد حققنا هدف ربحية السهم الطموح الخاص بنا والذي لم يعتقد سوى القليل أنه ممكن، وسجلنا أرقامًا قياسية تشغيلية جديدة لعملائنا”.

وتتوقع“يونايتد” أن تتراوح أرباح السهم المعدلة للعام بأكمله بين 9 و11 دولارًا، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 9.53 دولار، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع خسارة بين 35 سنتًا إلى 85 سنتًا للسهم خلال الربع الأول، ضمن تداعيات وقف الحكومة عشرات الطائرات من طراز“بوينج 737 ماكس 9”.





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