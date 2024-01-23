ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، وسط الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إثر التوترات الجيوسياسية وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 473 نقطة، وحدّ من خسائره صعود أسهم قطاع التعدين بنسبة 1.5%.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.21% إلى 7503 نقاط، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.15% إلى 16708 نقاط، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.11% إلى 7421 نقطة.
وحقق سهم“هيلو فريش” الألمانية المتخصصة في توصيل الطعام الأداء الأفضل ضمن مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي، ليرتفع بنسبة 3.6%، وذلك بعد تعافيه من تحمل الشركة غرامة إثر مبالغتها في إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للعملاء.
وعلى صعيد آخر، حذر“مارك برانسون” رئيس الهيئة الفيدرالية الألمانية للإشراف المالي في لقاء إذاعي اليوم، من أن أرباح البنوك سوف تتباطأ في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي حين استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة وكان سوق العقارات التجارية هو أبرز المخاطر آنذاك.
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107755681
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