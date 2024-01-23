ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، وسط الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إثر التوترات الجيوسياسية وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 473 نقطة، وحدّ من خسائره صعود أسهم قطاع التعدين بنسبة 1.5%.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.21% إلى 7503 نقاط، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.15% إلى 16708 نقاط، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.11% إلى 7421 نقطة.

وحقق سهم“هيلو فريش” الألمانية المتخصصة في توصيل الطعام الأداء الأفضل ضمن مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي، ليرتفع بنسبة 3.6%، وذلك بعد تعافيه من تحمل الشركة غرامة إثر مبالغتها في إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للعملاء.

وعلى صعيد آخر، حذر“مارك برانسون” رئيس الهيئة الفيدرالية الألمانية للإشراف المالي في لقاء إذاعي اليوم، من أن أرباح البنوك سوف تتباطأ في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي حين استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة وكان سوق العقارات التجارية هو أبرز المخاطر آنذاك.





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