Tuesday, 23 January 2024 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين

1/23/2024 4:19:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، وسط الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إثر التوترات الجيوسياسية وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 473 نقطة، وحدّ من خسائره صعود أسهم قطاع التعدين بنسبة 1.5%.

موضوعات متعلقة “مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” يوصيان بشراء سندات الخزانة الأمريكية خبير اقتصادي: نمو الطلب في الصين يوفر فرصا للشركات الأوروبية “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ465 مليار يوان

وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.21% إلى 7503 نقاط، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.15% إلى 16708 نقاط، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.11% إلى 7421 نقطة.

وحقق سهم“هيلو فريش” الألمانية المتخصصة في توصيل الطعام الأداء الأفضل ضمن مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي، ليرتفع بنسبة 3.6%، وذلك بعد تعافيه من تحمل الشركة غرامة إثر مبالغتها في إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للعملاء.

وعلى صعيد آخر، حذر“مارك برانسون” رئيس الهيئة الفيدرالية الألمانية للإشراف المالي في لقاء إذاعي اليوم، من أن أرباح البنوك سوف تتباطأ في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي حين استفادت من ارتفاع أسعار الفائدة وكان سوق العقارات التجارية هو أبرز المخاطر آنذاك.


المصدر:

MENAFN23012024000202011048ID1107755681

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث