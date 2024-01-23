اليوم.. بدء تداول مليار حق اكتتاب زيادة رأسمال المصريين للاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد مليار حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة، أن الزيادة موزعة على عدد مليار سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 قروش مصري بالإضافة إلى مصاريف اصدار 2,5 مليم للسهم الواحد (2.5 قرش لكل 10 اسهم ).

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وتسدد الزيادة من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي.

ويشار إلى أن الحق في الاكتتاب (فى حدود 200% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

ومن المقرر أن يتم تداوله خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهي يوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).

وسيتم إدراج حقوق الاكتتاب في أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد مليار حق على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.

أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب ، و تدرج تحت كود ايزن EGS923G1C015 كما يلي: حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار و التمية العمرانية -1 = 1,000,000,000 حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.

وأوضحت الرقابة المالية، أن أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر قدرها 100 مليون جنيه لعدد مليار سهم بقيمة اسمية 10 قرروش بخلاف مصاريف إصدار قدرها 2.5 مليم للسهم (2.5 قرش لكل 10 أسهم)، مع السماح بتداول الحق منفصلا.

وينتهي الحق في الاكتتاب لقدامى مساهمي الشركة حاملي السهم ومشتري السهم باغلاق جلسة تداول يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتبارا من 23 يناير الجاري ولمدة شهر تنتهي في 22 فبراير المقبل، ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تعطية كامل قيمة الاكتتاب.

وسيتم الاكتتاب من خلال بنك القاهرة.

ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 19 فبراير المقبل.

تحولت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إلى خسارة 2.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بربح 2.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 475.43 ألف جنيه، مقابل 4.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.