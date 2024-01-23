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أرباح سيدي كرير السنوية تقفز إلى 2.45 مليار جنيه

1/23/2024 4:19:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بنسبة 99% خلال العام الماضي 2023، لتصل 2.45 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.23 مليار جنيه خلال العام السابق 2022.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 13.19 مليار جنيه، مقابل 8.65 مليار جنيه خلال العام السابق.

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واعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضريبية 1.91 مليار جنيه خلال 2024.

كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 13.608 مليار جنيه خلال 2024.

وكان وافق مجلس إدارة سيدي كرير للبتروكيماويات على المشاركة في مشروعين بالموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024.

واعتمد مجلس الإدارة المساهمة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 7.5% وقدرها 3 ملايين دولار، وهي من المشروعات الخضراء التي تدعم الاستدامة لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ووافق المجلس على المشاركة بتحالف إنشاء مشروع إنتاج الكهرباء والبخار المشترك CHP بالشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي EBIOL بقيمة تقديرية 15 مليون دولار في حال الترسية على التحالف لإنشاء المشروع.

وكان وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على مسودة اتفاقية المساهمين لشركة“إيثيدكو” المزمع توقيعها مع“ألفا أوركس ليميتد” التابعة لشركة أبوظبي القابضة.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تتضمن استحواذ“ألفا أوركس” على 30% من أسهم شركة“إيثيدكو” بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

وارتفعت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، بنسبة 143.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 1.81 مليار جنيه، مقارنة بربح 744 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 9.73 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

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