خبير اقتصادي: نمو الطلب في الصين يوفر فرصا للشركات الأوروبية

MENAFN - Al-Borsa News) قال خبير اقتصادي في جامعة برشلونة، إن توسع الطبقة المتوسطة في الصين ونمو الطلب المحلي يمكن أن يوفرا فرصا تجارية للشركات الأوروبية.

وقال سيرجي باسكو لوكالة أنباء“شينخوا”:“إذا كنا قلقين بشأن الرسوم الجمركية وصعوبات النمو من خلال الصادرات، فإن أحد الخيارات هو الإنتاج والبيع في الصين، خاصة في ظل ما نتوقعه من زيادة في الطلب المحلي في الصين، ولكن للقيام بذلك نحتاج إلى ثقة الصينيين بمنتجاتنا”.

موضوعات“مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” يوصيان بشراء سندات الخزانة الأمريكية “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ465 مليار يوان ارتفاع المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين

في الوقت نفسه، أكد باسكو أنه إذا عززت الصين الثقة في الخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الطلب الخارجي. وأضاف أن هذا لن يفيد الشركات الصينية فحسب، بل سيفيد المستهلكين الأوروبيين أيضا.

وتابع قائلا“من مصلحة الجميع، بما في ذلك الأوروبيون، الحصول على منتجات رخيصة وعالية الجودة أيضا مثل السيارات الكهربائية ذات الجودة الجيدة والتي تباع بأسعار جيدة أيضا”.

وتعليقا على البيانات الأخيرة التي تظهر تجاوز الاقتصاد الصيني التوقعات ونموه بنسبة 5.2% في عام 2023؛ قال إن“المهم حقا هو ضمان استقرار النمو الاقتصادي في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة”.

ووفقا لباسكو، فإن نيل ثقة المستهلكين الصينيين يمثل أولوية عليا، قائلا“بمجرد أن يبدأوا في استهلاك المزيد ويزداد الطلب الداخلي، فإن الشركات الأجنبية سوف ترى هذا السوق وتذهب إليه، فالأمر لا يتعلق بذهاب الشركات الأوروبية إلى الصين لتوليد الطلب، بل ستذهب عندما ترى الطلب هناك”.