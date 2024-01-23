عمومية القاهرة للزيوت تُقر زيادة رأس المال إلى 312 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة“القاهرة للزيوت والصابون”، زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 234 مليون جنيه إلى 312 مليون جنيه.

وتبلغ قيمة الزيادة 78 مليون جنيه موزعة على 780 مليون سهم لقدامى المساهمين نقدًا باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين بالقيمة الاسمية للسهم 10 قروش.

موضوعاتأرباح“كابو” تقفز 776% خلال الربع الأول “المصري الخليجي” يقرر زيادة رأس المال بـ500.5 مليون جنيه عبر أسهم مجانية أرباح“سيدي كرير” السنوية تقفز إلى 2.45 مليار جنيه

وتوزع الزيادة بواقع سهم لكل 3 أسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية البالغة 0.25 قرش للسهم،“وذلك مع إعمال حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي”.

وكانت اعتمدت شركة القاهرة للزيوت والصابون، تقرير دراسة القيمة العادلة لسعر قطعة الأرض الخاصة بمصنع الشركة في غمرة، والمعدة من شركة الاتحاد للتفتيش وأعمال الخبرة“يونسبكت”.

وأوضحت الشركة أن الدراسة قدرت القيمة السوقية الحالية لقطعة الأرض بنحو 110.337 مليون جنيه بواقع 7500 جنيه للمتر.

وكانت وافقت شركة القاهرة للزيوت والصابون، على عرض شراء مقدم من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة على كامل أرض مصنع الشركة بغمرة وما عليها من مبان بمساحة 14711 متر مربع تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن عرض الشراء الموافق عليه بسعر 8700 جنيه للمتر المربع باجمالي 127.98 مليون جنيه.

وأكدت أن قيمة البيع تمثل دعمًا ماليًا كبيرًا للمركز المالي للشركة.

وكانت كشفت شركة القاهرة للزيوت والصابون عن نجاح المرحلة الأولي من عملية الهيكلة المالية الخاصة بها بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال التي تمت العام الماضي.