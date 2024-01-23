عمومية القاهرة للزيوت تُقر زيادة رأس المال إلى 312 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة“القاهرة للزيوت والصابون”، زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 234 مليون جنيه إلى 312 مليون جنيه.
وتبلغ قيمة الزيادة 78 مليون جنيه موزعة على 780 مليون سهم لقدامى المساهمين نقدًا باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين بالقيمة الاسمية للسهم 10 قروش.
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وتوزع الزيادة بواقع سهم لكل 3 أسهم بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية البالغة 0.25 قرش للسهم،“وذلك مع إعمال حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي”.
وكانت اعتمدت شركة القاهرة للزيوت والصابون، تقرير دراسة القيمة العادلة لسعر قطعة الأرض الخاصة بمصنع الشركة في غمرة، والمعدة من شركة الاتحاد للتفتيش وأعمال الخبرة“يونسبكت”.
وأوضحت الشركة أن الدراسة قدرت القيمة السوقية الحالية لقطعة الأرض بنحو 110.337 مليون جنيه بواقع 7500 جنيه للمتر.
وكانت وافقت شركة القاهرة للزيوت والصابون، على عرض شراء مقدم من خلال مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة على كامل أرض مصنع الشركة بغمرة وما عليها من مبان بمساحة 14711 متر مربع تقريبًا.
وأوضحت الشركة أن عرض الشراء الموافق عليه بسعر 8700 جنيه للمتر المربع باجمالي 127.98 مليون جنيه.
وأكدت أن قيمة البيع تمثل دعمًا ماليًا كبيرًا للمركز المالي للشركة.
وكانت كشفت شركة القاهرة للزيوت والصابون عن نجاح المرحلة الأولي من عملية الهيكلة المالية الخاصة بها بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال التي تمت العام الماضي.
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