المصري الخليجي يقرر زيادة رأس المال بـ500.5 مليون جنيه عبر أسهم مجانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي ، تقرير الافصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال بمبلغ 500.5 مليون جنيه عن طريق أسهم مجانية، رهنًا بموافقة عمومية البنك.
ويتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 500.5 مليون جنيه تمويلا من الأرباح الظاهرة في حساب توزيع العام الماضي.
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وأشار البنك إلى أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ ضدور قرار عمومية البنك.
وارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 75% خلال العام الماضي، لتصل 1.48 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 845.83 مليون جنيه خلال العام السابق له 2022.
وزادت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتصل 12.01 مليار جنيه، مقابل 8.23 مليار جنيه خلال 2022.
وكان اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024.
ويستهدف البنك نمو صافي الأرباح بنسبة 21% عن صافي الربح المتوقع بنهاية العام الجاري 2023.
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