المصري الخليجي يقرر زيادة رأس المال بـ500.5 مليون جنيه عبر أسهم مجانية

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي ، تقرير الافصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال بمبلغ 500.5 مليون جنيه عن طريق أسهم مجانية، رهنًا بموافقة عمومية البنك.

ويتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 500.5 مليون جنيه تمويلا من الأرباح الظاهرة في حساب توزيع العام الماضي.

موضوعاتأرباح“كابو” تقفز 776% خلال الربع الأول عمومية“القاهرة للزيوت” تُقر زيادة رأس المال إلى 312 مليون جنيه أرباح“سيدي كرير” السنوية تقفز إلى 2.45 مليار جنيه

وأشار البنك إلى أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ ضدور قرار عمومية البنك.

وارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 75% خلال العام الماضي، لتصل 1.48 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 845.83 مليون جنيه خلال العام السابق له 2022.

وزادت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتصل 12.01 مليار جنيه، مقابل 8.23 مليار جنيه خلال 2022.

وكان اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024.

ويستهدف البنك نمو صافي الأرباح بنسبة 21% عن صافي الربح المتوقع بنهاية العام الجاري 2023.