أرباح كابو تقفز 776% خلال الربع الأول

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“المصري الخليجي” يقرر زيادة رأس المال بـ500.5 مليون جنيه عبر أسهم مجانية عمومية“القاهرة للزيوت” تُقر زيادة رأس المال إلى 312 مليون جنيه أرباح“سيدي كرير” السنوية تقفز إلى 2.45 مليار جنيه تضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو” 7.76 مرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 42.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 4.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 192.37 مليون جنيه، مقابل مبيعات 93.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وقررت شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، تعجيل سداد 25 مليون جنيه من قيمة القرض الممنوح لها من البنك المصري لتنمية الصادرات خلال شهر ديسمبر 2023.
وأوضحت الشركة، أن قيمة القرض قبل السداد كانت تبلغ 49.7 مليون جنيه، وأصبح رصيده الحالي بعد سداد جزء منه نحو 24.7 مليون جنيه، والذي كان من المتفق على جدولته من الفترة 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2027.
وأشارت إلى أن السداد يأتي في ضوء خطة مجلس الإدارة العاجلة لإعادة هيكلة ديون الشركة.
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.
وتضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، 3.6 مرة خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 16.98 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل 30.2 مليون جنيه، مقابل 20.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.
وتدرس شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات“ كابو جيل
” رفع طاقتها الإنتاجية 120% من 4 آلاف دستة يوميًا فى الوقت الحالى إلى 10 آلاف دستة بنهاية الربع الثالث من 2024.
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