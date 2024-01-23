Tuesday, 23 January 2024 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرباح كابو تقفز 776% خلال الربع الأول

1/23/2024 4:19:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “المصري الخليجي” يقرر زيادة رأس المال بـ500.5 مليون جنيه عبر أسهم مجانية عمومية“القاهرة للزيوت” تُقر زيادة رأس المال إلى 312 مليون جنيه أرباح“سيدي كرير” السنوية تقفز إلى 2.45 مليار جنيه تضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو” 7.76 مرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 42.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 4.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 192.37 مليون جنيه، مقابل مبيعات 93.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وقررت شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، تعجيل سداد 25 مليون جنيه من قيمة القرض الممنوح لها من البنك المصري لتنمية الصادرات خلال شهر ديسمبر 2023. وأوضحت الشركة، أن قيمة القرض قبل السداد كانت تبلغ 49.7 مليون جنيه، وأصبح رصيده الحالي بعد سداد جزء منه نحو 24.7 مليون جنيه، والذي كان من المتفق على جدولته من الفترة 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2027. وأشارت إلى أن السداد يأتي في ضوء خطة مجلس الإدارة العاجلة لإعادة هيكلة ديون الشركة. اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023. وتضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، 3.6 مرة خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 16.98 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل 30.2 مليون جنيه، مقابل 20.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المقارن. وتدرس شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات“ كابو جيل ” رفع طاقتها الإنتاجية 120% من 4 آلاف دستة يوميًا فى الوقت الحالى إلى 10 آلاف دستة بنهاية الربع الثالث من 2024.

MENAFN23012024000202011048ID1107755674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث