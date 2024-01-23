مورجان ستانلي وجيه بي مورجان يوصيان بشراء سندات الخزانة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) ينصح بنكان كبيران في“وول ستريت” المستثمرين بالبدء في شراء سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أسوأ تراجع لها منذ مايو.

يرى“مورجان ستانلي” أن هناك فرصة لانتعاش سندات الخزانة بناءً على توقعاته بأن البيانات المرتقبة في الأسابيع المقبلة قد تشكل مفاجأة سلبية. ويقترح بنك“جيه بي مورجان” على المستثمرين شراء سندات لأجل خمس سنوات، حيث قفزت عوائدها فعلاً إلى مستويات لم تشهدها منذ شهر ديسمبر، رغم أنه حذر أن الأسواق تبالغ بشدة في رهانها على تعجيل البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة.

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في مذكرة بتاريخ 20 يناير، كتب محللون، بينهم ماثيو هورنباك، الرئيس العالمي لاستراتيجية الاقتصاد الكلي لدى“مورجان ستانلي”:“إن الانخفاض الحالي يمثل فرصة للشراء”. وأضاف:“بسبب انخفاض التحفيز المالي وبرودة الطقس الشديدة، نتوقع مخاطر تراجع بيانات النشاط الأميركي المرتقب نشرها في فبراير”.

قفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات بمقدار 22 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أكبر صعود منذ 19 مايو العام الماضي، بسبب تقليص المتعاملين رهانهم على أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام الجاري.

أدى الرفض المستمر من جانب مسؤولي البنك المركزي، بجانب البيانات الجيدة عن مبيعات التجزئة، إلى تراجع احتمال خفض أسعار الفائدة في مارس إلى نحو 40% يوم الجمعة. وتتوقع السوق الآن أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خمس مرات هذا العام، بعد أن توقعت في يوم 12 يناير أن يخفضها من ست إلى سبع مرات.

ارتفعت أسعار سندات الخزانة طويلة الأجل، أمس الإثنين، فيما تراجعت أسعار السندات قصيرة الأجل، ودفعت عوائد السندات لأجل عامين إلى أعلى بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.40%، فيما انخفضت عوائد السندات لأجل 5 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.04%.

بيانات اقتصادية مرتقبة

يفضل أحد المستثمرين اليابانيين استمرار توخي الحذر حيال السندات في ضوء احتمال أن يبقى“الفيدرالي” على أسعار الفائدة دون تغيير في ربع السنة الحالي.

هيديو شيمومورا، مدير أول محَافظ في شركة“فايف ستار أسيت مانجمنت” في طوكيو قال إنه قد تظهر“بين المستثمرين مخاوف من ألا يحول البنك المركزي الأميركي اتجاه سياسته النقدية على الإطلاق، وأن يخشوا من أن يكونوا قد اشتروا كمية من السندات أكبر مما ينبغي”. ونصح المستثمرين قائلاً:“لا تكن آخر الضيوف في حفل السندات. وعليك أن تغادر القاعة فوراً بمجرد انتهاء الحفل”.

من المنتظر أن تبدأ آخر مجموعة من مزادات بيع سندات الخزانة، بما في ذلك السندات لأجل عامين وخمس وسبع سنوات، اليوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق للضغط التصاعدي على عائدات تلك الشرائح بالسوق.

تواجه سوق السندات أيضاً مخاطر إعلان مرتقب يوم الخميس للقراءة الأولى لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تمثل توالي أقوى ربعين في أرقام النمو الاقتصادي منذ عام 2021. ومن المقرر صدور مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، ويُنتظر أن يكشف تراجع نمو الأسعار السنوي للشهر الـ11 على التوالي.

الهبوط السلس

ربما تؤدي هذه البيانات في نهاية المطاف إلى تعزيز احتمال أن يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفه المعلن بتحقيق هبوط سلس للاقتصاد. في حين أن هذا الوضع من شأنه أن يسمح لصناع السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة هذا العام، فقد تأرجحت سندات الخزانة بسبب احتمال أن تبدأ دورة التيسير النقدي في وقت لاحق، وأن تتقدم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق.

قال بنيامين شرودر، محلل استراتيجي أول لأسعار الفائدة في مجموعة“آي إن جي غروب” (ING Groep):“يبدو أن ضغوط البدء في خفض أسعار الفائدة قريباً مازالت ضعيفة”، متوقعا أن ترتفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.25%. وأضاف:“إن عرض السندات هذا الأسبوع وعملية إعادة تمويل الديون الفصلية القادمة قد يعيدا علاوة مخاطر الأجل مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام”.

يتوقع“جيه بي مورجان” أن يحدث أول تخفيض لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية في يونيو، بدلاً من مايو، والتي تراهن عليها الآن عقود المقايضة رهاناً كاملاً. ويتوقع“مورجان ستانلي” أن تصبح البنوك المركزية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في بؤرة الاهتمام في منتصف مارس، ويتنبأ بأن تراهن الأسواق على تخفيض معظم البنوك المركزية سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل بحلول الربيع في نصف الكرة الشمالي.





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