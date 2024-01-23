أكت فاينانشال تخفض حصتها في حديد عز بـ128.1 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفضت شركة“أكت فاينانشال للاستشارات” حصتها في رأسمال شركة حديد عز ، من 0.786% إلى 0.519%.
وباعت“أكت فاينانشال” 1.45 مليون سهم من حديد عز بقيمة إجمالية للصفقة 128.1 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 88.34 جنيه.
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وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي لكونكريت للصناعة والإنشاءات بنسبة 2.86%، وطارق محمد بنسبة 1.08% ولحسام فكري محمد بنسبة 0.311%.
وكان خفض المساهم جمال عبدالقادر عبدالبصير الجارحي حصته في رأسال شركة حديد عز من 5.85% إلى 4.99%.
وباع جمال عبدالقادر 4.67 مليون سهم من حديد عز بقيمة إجمالية للصفقة 374.8 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 80.2 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي لشركة الوحدة للتنمية الصناعية بنسبة 2.53% والشركة المصرية للصلب بنسبة 1.52%.
وكانت علمت ((البورصة))، أن رجل الأعمال أحمد عز اشترى حصة جمال الجارحى فى أسهم شركة حديد عز بقيمة تصل إلى 344 مليون جنيه لعدد أسهم يصل إلى 4.3 مليون سهم، بمتوسط سعر للسهم قرابة 80 جنيه.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور السمسار المنفذ للصفقة، ويمتلك جمال الجارحى حصة من أسهم عز تصل إلى 5.93% بما يعادل أكثر من 32 ألف سهم.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنحو 60.71% لصالح رجل الأعمال أحمد عز، و7.44% لصالح شركة تنمية للاستثمارات المعدنية، و5.93% لصالح جمال الجارحى وباقى الأسهم متداولة.
وسجلت شركة حديد عز، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مجمل أرباح وصل إلى 27.9 مليار جنيه.
وقفزت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 103.2 مليار جنيه، مقابل 60.6 مليار جنيه الفترة نفسها من العام الماضى، لكن تكلفة المبيعات ارتفعت خلال الفترة نفسها إلى 75.243 مليار جنيه، مقابل 46.256 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
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