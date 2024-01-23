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اقتصاد أخضر



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اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر الحكومة تحصر مساهماتها فى 61 شركة جديدة لضمها لبرنامج الطروحات مصر تدرس التخارج من حصتها فى ((المصرف العربى الدولى)) وزيرة الخزانة الأمريكية تستضيف اجتماعاً بين مصر وصندوق النقد الدولى البنك الدولى يُخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى العامين الماليين الحالى والمقبل

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MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سعر طن الورق بقيمة 2500 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين، بدعم من زيادة تكلفة شحن الحاوية إلى 7 آلاف دولار مقابل 3 آلاف قبل تصاعد الأحداث فى البحر الأحمر." />







الأربعاء, يناير 10, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية أسواق ارتفاع تكلفة الشحن يصعد بالورق إلى 45 ألف جنيه للطن ((إدفو)) تعتزم رفع أسعارها بقيمة 2500 جنيه الأسبوع المقبل كتب : محمد يونس وتقى أيمن الأحد 7 يناير 2024





ارتفع سعر طن الورق بقيمة 2500 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين، بدعم من زيادة تكلفة شحن الحاوية إلى 7 آلاف دولار مقابل 3 آلاف قبل تصاعد الأحداث فى البحر الأحمر.

قال محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة إدفو لصناعة الورق، إن الشركة تعتزم رفع أسعارها إلى 45 ألف جنيه للطن مقابل 42.5 ألف جنيه حاليًا عقب انتهاء الإجازة الرسمية للبنوك والبورصة.

موضوعات“السلع التموينية” تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني ((المتحدة لإنتاج العبوات)) تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه خلال 2024 ((الألمانية)) للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ 17 مليون دولار

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار لب الخشب، أحد مدخلات الصناعة، ارتفع بنحو 10 آلاف جنيه للطن، ليتراوح بين 55 و60 ألف جنيه، مقابل 55 ألفا قبل توترات البحر الأحمر.

قال إن الشركة تعتزم خلال خطتها التوسعية العام الجارى الاعتماد على المخلفات الزراعية كالذرة فى مصر بدلًا من مواد الخام المستوردة للحد من الزيادات المتتالية فى الأسعار.

ذكر، أن الشركة تستهدف رفع معدلات إنتاجها من الورق من 10 إلى 15 ألف طن ليصل إلى 50 ألفا بنهاية العام المقبل مقابل 40 ألف طن خلال 2023.

قال عمرو خضر، رئيس شعبة الطباعة والورق بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الورق المستورد صعدت مع تطور وتصعيد الأوضاع فى البحر الأحمر.

أضاف لـ”البورصة”، أنه بخلاف الشحن وطول المدة، إلا أن شركات التأمين رفعت أسعارها بنحو 4 آلاف دولار على الحاوية، وبالأخص على واردات الصين وشرق أسيا، وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الملاحة حاليًا.

قال عمرو محمد صاحب مصنع الفاروق للورق، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين 15 و20% نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ما أدى إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.

أضاف لـ((البورصة))، أنه من المتوقع أن يرتفع طن الورق خلال الشهور المقبلة بنسبة 10% فى ظل ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة