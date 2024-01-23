ارتفاع تكلفة الشحن يصعد بالورق إلى 45 ألف جنيه للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سعر طن الورق بقيمة 2500 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين، بدعم من زيادة تكلفة شحن الحاوية إلى 7 آلاف دولار مقابل 3 آلاف قبل تصاعد الأحداث فى البحر الأحمر." />
الأربعاء, يناير 10, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية أسواق ارتفاع تكلفة الشحن يصعد بالورق إلى 45 ألف جنيه للطن
((إدفو)) تعتزم رفع أسعارها بقيمة 2500 جنيه الأسبوع المقبل كتب : محمد يونس وتقى أيمن الأحد 7 يناير 2024
ارتفع سعر طن الورق بقيمة 2500 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين، بدعم من زيادة تكلفة شحن الحاوية إلى 7 آلاف دولار مقابل 3 آلاف قبل تصاعد الأحداث فى البحر الأحمر.
قال محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة إدفو لصناعة الورق، إن الشركة تعتزم رفع أسعارها إلى 45 ألف جنيه للطن مقابل 42.5 ألف جنيه حاليًا عقب انتهاء الإجازة الرسمية للبنوك والبورصة.
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أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار لب الخشب، أحد مدخلات الصناعة، ارتفع بنحو 10 آلاف جنيه للطن، ليتراوح بين 55 و60 ألف جنيه، مقابل 55 ألفا قبل توترات البحر الأحمر.
قال إن الشركة تعتزم خلال خطتها التوسعية العام الجارى الاعتماد على المخلفات الزراعية كالذرة فى مصر بدلًا من مواد الخام المستوردة للحد من الزيادات المتتالية فى الأسعار.
ذكر، أن الشركة تستهدف رفع معدلات إنتاجها من الورق من 10 إلى 15 ألف طن ليصل إلى 50 ألفا بنهاية العام المقبل مقابل 40 ألف طن خلال 2023.
قال عمرو خضر، رئيس شعبة الطباعة والورق بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الورق المستورد صعدت مع تطور وتصعيد الأوضاع فى البحر الأحمر.
أضاف لـ”البورصة”، أنه بخلاف الشحن وطول المدة، إلا أن شركات التأمين رفعت أسعارها بنحو 4 آلاف دولار على الحاوية، وبالأخص على واردات الصين وشرق أسيا، وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الملاحة حاليًا.
قال عمرو محمد صاحب مصنع الفاروق للورق، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين 15 و20% نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ما أدى إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.
أضاف لـ((البورصة))، أنه من المتوقع أن يرتفع طن الورق خلال الشهور المقبلة بنسبة 10% فى ظل ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة
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