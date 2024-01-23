إرهاب إسرائيل المسكوت عنه بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network )

لا يخرج سلوك إسرائيل مع الفلسطينيين عن إرهاب دولة منظم. ويعرف الإرهاب بأنه الاستخدام المتعمد للعنف أو التهديد باستخدامه، ضد الأبرياء، لإرهابهم وإجبارهم على اتباع قواعد أو أنظمة أو أفعال معينة. وتعرّف بينات الأمم المتحدة الإرهاب بأنه "تلك الأعمال الإجرامية التي يقصد بها أو يراد منها خلق حالة من الرعب بين مجموعة محددة من الاشخاص لأغراض سياسية". وهو ما ينطبق تماماً على أفعال إسرائيل سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، مع الوضع بعين الاعتبار أن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال، وتتحمل مسؤولية حماية الفلسطينيين، لا إبادتهم وسرقة أرضهم وطردهم من ديارهم. وعليه تعتبر إسرائيل دولة مارقة، بالتعريف الموضوعي للمصطلح، أي تخالف ممارساتها القانون الدولي. وتستخدم الولايات المتحدة هذا المصطلح بشكل مسيس وغير موضوعي لوصف أعدائها، بينما تدعم إسرائيل وإرهابها المنظم ضد الفلسطينيين. ولا يعد ذلك بالأمر الغريب على الولايات المتحدة، لأن ممارساتها أيضاً لا تلتزم بالقانون الدول وتتحداه، وكان ذلك جلياً من خلال اعتداءاتها العسكرية المدمرة على دول عديدة دون مسوغ قانوني، في انتهاك صريح لسيادة تلك الدول، وفرضها حصاراً جائراً على دول أخرى، لا يلتزم بالمعايير القانونية أو الدولية المتعارف عليها، وتدعم إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، وممارساتها الاجرامية بحق الفلسطينيين، على حساب أي قواعد للعدالة أو مبادئ للقانون، مستغلة مكانتها الدولية كقوة عظمى، والدعم الغربي المطلق لها من قبل حلفائها، في ظل منظومة دولية مهترئة.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وأجزاء من أراضي عربية أخرى في العام ١٩٦٧. في نفس ذلك العام صدر القرار ٢٤٢ من مجلس الأمن، والذي أكد على عدم القبول بالاستيلاء على أرض بواسطة الحرب، ودعا إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي التي احتلتها، وطالب بالعمل من أجل سلام دائم وعادل في المنطقة. لم تستجب إسرائيل لذلك القرار، ولعشرات القرارات التالية عليه منها القرار ٣٣٨، الذي أكد على القرار سابق الذكر، وتواصل احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة. دشنت إسرائيل بمجرد سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة مشروعها الاستيطاني، فاستولت على أراضي الفلسطينيين، وبنت عليها المستوطنات، وبدأت بنقل الاسرائليين للعيش فيها. وبعد أن كانت الضفة الغربية وقطاع غزة تخلو تماماً من المستوطنات والمستوطنين عند احتلالها، بات هناك أكثر من ١٠٠ مستوطنة وبؤرة استيطانية تنتشر في الضفة وغزة والقدس، يسكن فيها أكثر من ٢٢٥ ألف مستوطن في العام ١٩٩٣. في ذلك العام، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو، الذي يقوم على أساس الوصول لتسوية نهائية خلال خمس سنوات، على أساس قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨. بعد مرور ثلاثة عقود على ذلك الاتفاق، لم يتحقق استقلال الفلسطينيين، ويواصل الاحتلال سيطرته الفعلية على الأراضي الفلسطينية، كما يواصل سياسته الاستيطانية، المخالفة للقانون الدولي، والمدمرة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، أو لحل الدولتين.

لم يغير توقيع اتفاق أوسلو من الواقع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة وفق قواعد القانون الدولي، فبقيت أرضاً محتلة وفق تصنيف القانون. وتؤكد العديد من قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمم المتحدة وقرارت المحاكم الدولية ذلك الوضع، فأكدت محكمة العدل الدولية ذلك على سبيل المثال في رأيها الاستشاري بخصوص الجدار العازل في العام ٢٠٠٤، كما فعلت المحكمة الجنائية الدولية في قرارها بتأكيد الولاية قضائية للمحكمة على تلك الأراضي المحتلة في العام ٢٠٢١. وتواصل سلطات الاحتلال، بعد توقيع اتفاق أوسلو، سيطرتها على الأراضي الفلسطينية بشكل عام، محكمة سيطرتها بالكامل على أكثر من ثلثي تلك الأراضي، وهي تلك التي أصرت في ذلك الاتفاق على إخضاعها لسيادتها الكاملة، الأمر الذي يشير لسوء نيتها عندما وقعت ذلك الاتفاق. وتوسعت إسرائيل خلال العقود الثلاثة الماضية في بناء المستوطنات، فأقامت عشرات المستوطنات الإضافية وآلاف الوحدات الاستيطانية وأسكنت فيها أكثر من ٧٥٠ ألف مستوطن في الضفة والقدس، مغيرة بذلك الواقع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية. وتنص أنظمة "لاهاي" على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة فى الاراضي التي تحتلها، باستثناء تلك الضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين. كما يمنع القانون الدولي الانساني الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي تقوم باحتلالها. كما يخرق الاستيطان الاسرائيلي القانون الدولي حقوق الانسان أيضاً، اذ يمس بحقوق الفلسطينيين، ومن بينها الحق بتقرير المصير، وحق المساواة، وحق الملكية، والحق بمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل، وهو ما جعل منظمات حقوقية ورجال قانون يتهمون إسرائيل بالتميز العنصري بالإضافة إلى كونها دولة احتلال. وتكشف ذلك طبيعة انتشار المستوطنات التي تتوزع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والطرق الالتفافية التي تربط تلك المستوطنات مع بعضها البعض ومع المدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر من ناحية، وتفصل من ناحية أخرى المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها في الضفة الغربية وتمتع تواصلها وتجعل منها كانتونات منفصلة تقطعها تلك المستوطنات، بالإضافة إلى الفصل التام بين الضفة وغزة، كما تحجز تلك المستوطنات جميع تلك الأراضي الفلسطينية داخل حدود تسيطر عليها إسرائيل بشكل تام من ناحية ثالثة، لمنع قيام دولة فلسطينية متصلة الأركان ذات سيادة.

ولا يبدو ذلك غريباً أو مفاجئاً بالعودة لتاريخ وأهداف الحركة الصهيونية، والتي تمكننا من فهم تطورات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بعد احتلالها عام ١٩٦٧، وبعد توقيع اتفاق أوسلو، وما نشهده اليوم، سواء من جرائم ابادة جماعية في غزة، أو توسع استيطاني وعنف للمستوطنين وقمع لقوات الاحتلال في الضفة الغربية. فقد اختار المشروع الصهيوني، الذي ظهر نهاية القرن التاسع عشر، الدين، ليوجه الاستيطان في فلسطين، رغم علمانية توجهات قيادات ذلك المشروع. واختار هؤلاء المؤسسون الدين، لتعميق فكرة المشروع وتشريعه بالنسبة لليهود اولاً، الشريحة التي ستستقدم لفلسطين لاستعمارها، ولدى قادة العالم المسيحي، التي تؤمن دينياً بفكرة عودة اليهود لفلسطين، بالتزامن مع التطورات السياسية في دول أوروبا التي كانت تعارض بقاء اليهود في بلدانهم، ناهيك عن اضطلاع تلك القيادات بالمؤامرات السياسية الغربية التي كانت تحاك لمنطقة الشرق الأوسط. بعد وعد بلفور وسيطرة بريطانيا على فلسطين من خلال الاحتلال والانتداب من بعده، عملت الحركة الصهيونية على التمدد والتوسع والسيطرة باتجاه السهل الساحلي لفلسطين، رغم أن الرواية الدينية اليهودية تركز على أراضي الضفة الغربية الداخلية والتي يطلقون عليها يهودا والسامرة، وهو ما يشير لنواياها المستقبلية بالاستيلاء على كامل فلسطين. في العام ١٩٣٧، اقترحت لجنة بيل، التي أرسلتها الحكومة البريطانية للتحقيق في أحداث الثورة العربية الكبرى التي اندلعت في العام السابق، تقسيم فلسطين بين اليهود والفلسطينيين، بناء على توصيات يهودية، فأعطت اللجنة أكثر من نصف مساحة فلسطين والمتمركزة في منطقة السهل الساحلي على طوله لليهود، باستثناء غزة، التي فشلت الحركة الصهيونية بالاستعمار فيها. وهو ذات المشروع الذي طرح في الجمعية العامة بعد عشر سنوات، وتم التصويت عليه. فصدر القرار ١٨١، بتقسيم فلسطين رغم أنه لا يحق للجمعية العامة البت بمثل تلك الأمور، كما أن قراراتها توصيات غير ملزمة. إن ذلك التوجه الصهيوني والإسرائيلي من بعده يفسر سلوكها باحتلال الضفة الغربية وغزة في العام ١٩٦٧، وعدم نيتها التخلي عنها رغم توقيعها لاتفاق أوسلو عام ١٩٩٣.

فحافظت إسرائيل بعد قيامها في العام ١٩٤٨ على الطابع العلماني الديمقراطي في الأراضي التي سيطرت عليها. إلا أنه بعد احتلال عام ١٩٦٧، بدأت تسهل بروز المستوطنات الدينية في فلسطين المحتلة، وتشكل جماعات مسلحة لحماية المستوطنين، ليذكرنا ذلك ببدايات مرحلة الاحتلال البريطاني لفلسطين، والتي سهلت دخول اليهود وبناء المستوطنات فيها، وتشكيل فرق عسكرية للدفاع عنها. بعد عقد من احتلال الضفة الغربية وغزة، ظهور الليكود كحزب يميني ووصل للحكم مباشرة، وبدأت التوجهات لإبراز مكانه المتدينين في المجتمع الإسرائيلي، الأمر الذي يخدم مستقبل المشروع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، وهو ما تطور تباعاً.

واليوم وفي ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تعد الأشد تدميراً ودموية في العصر الذي نعيش، في ظل صمت قيادات العالم، عن ظلم تاريخي جديد بحق الفلسطينيين يضاف إلى سجل مشابه طويل بدأ منذ اصدار وعد بلفور وامتد بالجرائم التي ارتكبت قبل وأثناء وبعد حرب عام ١٩٤٨ وحرب عام ١٩٦٧ وحرب التمدد الاستيطاني وسرقة الأرض المستمرة دون توقف، وحرب غزة اليوم التي سقط خلالها ١٠٠ ألف ضحية ما بين قتيل ومفقود وجريح خلال ثلاثة أشهر فقط، يجعلنا نتساءل حول مصير الفلسطينيين، الذين يواجهون بصدورهم العارية في الضفة وغزة حرب البقاء، في ظل منظومة دولية غربية متواطئة ومهترئة تقودها الولايات المتحدة؟

وتبقى الإجابة مرهونة بقرار عربي أو إسلامي أو شرقي قادر على تحدي المنظومة الدولية القائمة العرجاء، واستبدالها بمنظومة عالمية أكثر عدلاً وأخلاقاً، فهل سيأتي هذا اليوم.



