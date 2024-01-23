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لافروف: عودة ترامب للسلطة لن تغير الوضع في أوكرانيا

1/23/2024 4:16:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN-قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن عودة دونالد ترامب إلى السلطة، لن يغير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا؛ "لأن واشنطن تميل نحو تدمير العلاقات مع موسكو".

واعتبر لافروف في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن توجه الولايات المتحدة نحو ذلك "بدأ يتكشّف في عهد الرئيس بوش الابن".

وأوضح أن الخطوة الأولى لبوش، آنذاك، كانت انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ويرى لافروف أن الجيل الحالي من السياسيين في الولايات المتحدة "لم يتعلم الدرس من السياسات غير المقبولة التي اتبعتها دولتهم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي".

واعتبر لافروف أن "الشعور بالتفوق والإفلات من العقاب يتعمق لدى الأمريكيين".

وتمر العلاقات الروسية-الأمريكية بأسوأ أزمة برودة لم تعرف مثيلا لها حتى في عزّ الحرب الباردة

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