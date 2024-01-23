لافروف: عودة ترامب للسلطة لن تغير الوضع في أوكرانيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN-قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن عودة دونالد ترامب إلى السلطة، لن يغير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا؛ "لأن واشنطن تميل نحو تدمير العلاقات مع موسكو".
واعتبر لافروف في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن توجه الولايات المتحدة نحو ذلك "بدأ يتكشّف في عهد الرئيس بوش الابن".
وأوضح أن الخطوة الأولى لبوش، آنذاك، كانت انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
ويرى لافروف أن الجيل الحالي من السياسيين في الولايات المتحدة "لم يتعلم الدرس من السياسات غير المقبولة التي اتبعتها دولتهم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي".
واعتبر لافروف أن "الشعور بالتفوق والإفلات من العقاب يتعمق لدى الأمريكيين".
وتمر العلاقات الروسية-الأمريكية بأسوأ أزمة برودة لم تعرف مثيلا لها حتى في عزّ الحرب الباردة
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