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كاميرون: سنواصل العمل على إضعاف القدرات الهجومية للحوثيين

1/23/2024 4:16:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستواصل العمل من أجل إضعاف قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر.

يأتي تصريح كاميرون بعيد ضربات أميركية بريطانية جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن، في إطار تصعيد عسكري بالمنطقة نتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة.


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