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الذهب يلمع مع تراجع الدولار وسط ترقب لقرارات بنوك مركزية

1/23/2024 4:16:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية، ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة، هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2031.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2%؛ ما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.


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