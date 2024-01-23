هيئة الأسرى: معتقلو جلبوع يتعرضون لعقوبات انتقامية إضافية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإجراءات القمعية التي تفرضها إدارة سجن "جلبوع" على المعتقلين، خاصة فيما يتعلق بإبقاء المعتقل مقيد اليدين والرجلين وقت الزيارة كنوع من العقاب، خلافا لكل القوانين والأنظمة.

واستندت الهيئة إلى شهادة محاميتها، عند زيارتها أمس للمعتقل تامر الحج علي (29 عاما) من مدينة نابلس، حيث حضر إلى الزيارة مكبل اليدين والرجلين، وعندما طلبت من السجان فك قيوده لأن هذا إجراء غير قانوني، خاصة أن المعتقل لا يصنف كخطير أمني رفض بشدة، بعدها حضر ضابط الاحتلال المسؤول وقال إنه منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، هناك أوامر بعدم إنزال السلاسل خاصة لمعتقلي "جلبوع"، وبعد جدال طويل والتقدم بطلب اعتراض على هذا الإجراء التعسفي، كان رده: "لن يتم إنزال السلاسل، ويمكنك التوجه إلى أي جهة تريدين،

وهذا أمر مفروغ منه".



ونوهت إلى أن ما جرى ما هو إلا جزء بسيط من جملة الخطوات العقابية المفروضة على معتقلينا في كل السجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدافع الانتقام ومضاعفة العذاب النفسي والجسدي لهم.

