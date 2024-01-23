هيئة الأسرى: معتقلو جلبوع يتعرضون لعقوبات انتقامية إضافية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإجراءات القمعية التي تفرضها إدارة سجن "جلبوع" على المعتقلين، خاصة فيما يتعلق بإبقاء المعتقل مقيد اليدين والرجلين وقت الزيارة كنوع من العقاب، خلافا لكل القوانين والأنظمة.
واستندت الهيئة إلى شهادة محاميتها، عند زيارتها أمس للمعتقل تامر الحج علي (29 عاما) من مدينة نابلس، حيث حضر إلى الزيارة مكبل اليدين والرجلين، وعندما طلبت من السجان فك قيوده لأن هذا إجراء غير قانوني، خاصة أن المعتقل لا يصنف كخطير أمني رفض بشدة، بعدها حضر ضابط الاحتلال المسؤول وقال إنه منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، هناك أوامر بعدم إنزال السلاسل خاصة لمعتقلي "جلبوع"، وبعد جدال طويل والتقدم بطلب اعتراض على هذا الإجراء التعسفي، كان رده: "لن يتم إنزال السلاسل، ويمكنك التوجه إلى أي جهة تريدين،
وهذا أمر مفروغ منه".
ونوهت إلى أن ما جرى ما هو إلا جزء بسيط من جملة الخطوات العقابية المفروضة على معتقلينا في كل السجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدافع الانتقام ومضاعفة العذاب النفسي والجسدي لهم.
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