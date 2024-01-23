الاحتلال يردم بئر مياه في راس عطية جنوب قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- ردمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بئر مياه في بلدة راس عطية، جنوب قلقيلية.

وأفاد مدير دائرة الخدمات المساندة في مديرية الزراعة ياسر مراعبة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وردمت بئر القرية التي تعود ملكيتها لجمعية راس عطية الزراعية، وتخدم عدة تجمعات سكنية وهي "راس طيرة، والضبعة، ووادي الرشا".

وأضاف أن البئر تستفيد منها أكثر من 400 مزارع، لنحو 1500 دونم زراعي، مشيرا إلى أن حجم الخسائر المادية التي تسبب بها الاحتلال تقدر بنحو 100 ألف دولار.