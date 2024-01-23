الجيش الإسرائيلي متهم بسرقة آثار غزة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جنود الجيش الإسرائيلي وصلوا إلى مستودع للآثار في غزة، خلال التوغل البري في القطاع، فيما قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجيش الإسرائيلي يسرق آثار غزة؛ إذ أظهرت صور القطع نفسها داخل مبنى الكنيست.

وأوضح فريق تقصي الحقائق في "بي بي سي"، أن مدير هيئة الآثار الإسرائيلية إيلي إسكوزيدو، أكد أنه جرى استدعاء السلطات المعنية بالآثار من قبل الجيش الإسرائيلي، لتفقد أحد المستودعات في غزة والتي يتوقع أنها أثرية.

وأشار المسؤول الإسرائيلي أن "عالم آثار أجرى فحصا أوليا، وأنه سيقدم تقريرا للجيش في وقت لاحق".

ونقلت الهيئة البريطانية عن إسكوزيدو تشديده على أنه تم "ترك الآثار في مكانها" وأنه طلب من الجيش "الحفاظ على الآثار كما هي".

وقال التقرير، إنَّ جنديا من الجيش الإسرائيلي نشر مقطعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه زميلا له لتفقد الآثار، وقد أعاد مدير هيئة الآثار الإسرائيلية نشر الفيديو وشكر نائبه، قائلا "شكرًا للمحارب موشي أغامي".

وتحظر اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات الحرب، التي وقعت عليها إسرائيل، نقل القطع الأثرية من الأراضي المحتلة، ويُعتبر نهبًا للممتلكات الثقافية ويشكل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان الدولية.