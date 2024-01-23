الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات في صفوف النازحين بقصف إسرائيلي لمقر جمعيتنا في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء عن وقوع إصابات بين صفوف النازحين خلال قصف الجيش الإسرائيلي مقر جمعيته في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها: "الاحتلال يستهدف مقر الجمعية في خان يونس بالقصف المدفعي للطابق الرابع تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية ما أدى إلى وقوع عددا من الإصابات في صفوف النازحين".

وشهدت مدينة خان يونس قصفا عنيفا وتوغلا للدبابات الإسرائيلية في المنطقة الغربية للمدينة، وذلك تزامنًا مع التوغل البري لقوات الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من المحافظة.

وأفادت مصادر محلية باندلاع حرائق في خيم المواطنين النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من النازحين.

وقال شهود عيان في مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح الفلسطينية، إن "عددا من جثث القتلى والإصابات وصلت المستشفى نتيجة القصف والحرائق التي اندلعت في منطقة غرب خان يونس".

وأسفر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرها القصف.





المصدر: نوفوستي