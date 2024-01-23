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الاحتلال يهدم منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل

1/23/2024 4:16:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية لصيفر بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأوضح مراسل الوكالة الرسمية، أن آليات الاحتلال هدمت منزلا في قرية "لصيفر" جنوب شرق يطا، يقطنه المواطن محمود خليل أبو قبيطة وعائلته، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن المنزل يؤوي ما يقارب عشرة أفراد، ويمتلك صاحبه كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيته له.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال ومستعمري "لصيفر وخافات طاليا" المقامة على أراضي المواطنين، في تلك المنطقة يهدفون إلى إرغام المواطنين على الرحيل، لتوسيع دائرة الاستعمار جنوب الخليل.

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