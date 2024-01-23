الاحتلال يهدم منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية لصيفر بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأوضح مراسل الوكالة الرسمية، أن آليات الاحتلال هدمت منزلا في قرية "لصيفر" جنوب شرق يطا، يقطنه المواطن محمود خليل أبو قبيطة وعائلته، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا.
وأوضح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن المنزل يؤوي ما يقارب عشرة أفراد، ويمتلك صاحبه كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيته له.
ونوه إلى أن قوات الاحتلال ومستعمري "لصيفر وخافات طاليا" المقامة على أراضي المواطنين، في تلك المنطقة يهدفون إلى إرغام المواطنين على الرحيل، لتوسيع دائرة الاستعمار جنوب الخليل.
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