برعاية ابو هولي: اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة توزع منح لطلبة الجامعات

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/ تحت رعاية رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الدكتور احمد ابو هولي وزعت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة منحة الطالب الجامعي على نحو ستين طالب وطالبة من طلبة الجامعات من ابناء المخيم بواقع الف شاقل لكل طالب في اطار المنح التي تقدمها اللجنة للطلبة بشكل سنوي.

وقام رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة سعيد العزة و مسؤولة ملف التلعليم باللجنة فهمية جادو و عضو اللجنة بسام ابو سرور وفادي حماد والشيخ وائل قطامش وبحضور عشرات الطلبة بتوزيع الشيكات ضمن جهود اللجنة لدعم واسناد الطلبة في الجامعات خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعايشها شعبنا في ظل حرب الابادة التي تنقذها اسرائيل في قطاع غزة والحصار الخانق على الضفة الغربية.

وقال سعيد العزة ان توزيع منحة الطالب الجامعي تاتي في اطار جهود اللجنة الشعبية للخدمات وبالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير مثمنا جهود الدائرة ورئيسها الدكتور احمد ابو هولي الذي يصمد في قطاع غزة مع ابناء شعبنا هناك في ظل حرب الابادة والعدوان المستمر موجها التحية له ولكل ابناء شعبنا الصامد هناك.

واشار العزة الى ان منحة الطالب الجامعي تاتي بمبادة من دائرة شؤون اللاجئين التي قدمت مبلغ 17 الف شاقل بواقع الف شيكل لكل طالب وادراكا من اللجنة الشعبية للخدمات في المخيم قدمت اللجنة نحو خمسين منحة من موازنة اللجنة حتى تتمكن من تغطية عدد الطلاب الكبير من ابناء المخيم الدارسين في الجامعات الفلسطينية .

وعبر العزة عن شعوره بالفخر لوجود هذا العدد الكبير من ابناء المخيم الدارسين في الجامعات حيث يعكس هذا الرقم حرص ابناء المخيم على التحصيل الجامعي ومواجهة اثار النكبة المستمرة منذ خمسة وسبعون عاما حيث تعتبر حرب الابادة على شعبنا في قطاع غزة اخر فصولها.

واكد العزة ان اللجنة الشعبية للخدمات ستواصل العمل والجهود لخدمة ابناء المخيم لتعزيز صمودهم مشددا على ان رسالة اللجنة كانت وما زالت وستبقى سياسية و وطنية تؤكد على الحقوق الفلسطينية وعلى راسها حق العودة الى الديار التي هجر منها ابائنا واحفادنا مهما طال الزمان او قصر معربا عن ثقته بهذه الكوكبة من ابناء المخيم من طلبة الجامعات في مواصلة مسيرة النضال الفلسطيني.

من ناحيتها اشارت فهمية جادو مسؤولة ملف التعليم بالمخيم ان اللجنة تعمل على تعزيز ودعم ابناء المخيم من الطلبة في كافة المراحل مشددة على تحمل اللجنة الجزء الاكبر من دعم ابنائنا ايمانا منها باهمية التعليم ودعم ابناء المخيم وعائلاتهم التي تعاني منذ بدء العدوان جراء توقف كافة الاعمال وتوقفهم عن العمل مما زاد اعبائهم المالية.

وعبرت جادو عن املها بان تساهم منحة الطالب الجامعي بمساعدة الطلبة وذويهم على التسجيل خصوصا مع بداية العام الدارسي الجديد و وجهت رسالة لادارات الجامعات بضرورة العمل على اسناد الطلبة وتفهم واقعهم واسنادهم وعدم رفض اي تسجيل لاي طالب بسبب الامور المالية معربة عن ثقتها بالجامعات الفلسطينية.

من ناحيتهم شكر طلبة الجامعات من ابناء مخيم عايدة اللجنة الشعبية للخدمات في المخيم ودائرة شؤون اللاجين على هذه اللفتة التي اتت في وقتها حيث ساعدتهم بالتسجيل معربين عن الامل بان يكون هناك مزيد من الدعم والاسناد لهم في المستقبل من خلال تطوير برامج دعم طلبة الجامعات في المخيمات الفلسطينية.