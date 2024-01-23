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إسرائيل تقترح رحيل قيادة حماس من غزة

1/23/2024 4:16:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- اقترحت إسرائيل حسب قناة "سي إن إن" رحيل قيادة حركة "حماس" عن غزة "بعد فشلها في القضاء أو القبض على أي من كبار قادة الحركة".


وأشارت القناة إلى أنه "على الرغم من حربها التي دامت 4 أشهر تقريبا في غزة، نحو 70% من قوة الحركة القتالية سليمة، وفقا للتقديرات الإسرائيلية".

وأضافت القناة: "رغم أن ذلك المقترح سيوفر ممرا آمنا للخروج من غزة لكبار قادة "حماس" الذين نسقوا هجوم 7 أكتوبر، فإن استنزاف غزة من قادتها يمكن أن يضعف قبضة "حماس" على المنطقة التي مزقتها الحرب، بينما يسمح أيضا لإسرائيل بمواصلة تعقب "الأهداف عالية القيمة" في الخارج".

وأوضحت القناة أن مقترح إسرائيل بمغادرة قادة "حماس" على الرغم من أنه من غير المرجح أن تقبله الحركة، تمت مناقشته كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة، مرة في الشهر الماضي في وارسو من قبل مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، ثم مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفي المقابل، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أشار فيه إلى أن القتال مستمر في قطاع غزة وأن اقتراح "حماس" حول التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مرفوض بشكل قاطع.

أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه
تم
على خلفية المفاوضات المحمومة للتوصل إلى صفقة أخرى لإطلاق سراح الأسرى بين تل أبيب و"حماس"،
الكشف عن اقتراح الحركة لإتمام الصفقة.

وأشار التقرير الاسرائيلي إلى أن "حماس تطالب بوقف كامل للحرب، وبانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية للحفاظ على حكمها، وذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى".

المصدر: سي إن إن

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