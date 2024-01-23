التعامل مع معضلة التكلفة في عالم الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة

(MENAFN
- KREAB) المتحدث: المهندس محمد وهبة، مدير عام قطاع هندسة الأنظمة بمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة «نيوتنكس»
في الاونة الاخيرة اصبح توجه المؤسسات والشركات نحو استراتيجيات التحول الرقمي والعمل على تحديث التطبيقات القديمة بهدف الوصول لمرونة في الأعمال احتياجا ملحا لا محالة، فمن الواضح أن بيئات الحوسبة السحابية الهجينة هي الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف المنشود، ومع إمكانية المزج بين الحوسبة السحابية الخاصة والعامة بنفس النظام، فضلا عن التوسع الملحوظ عبر تعدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية،الا ان الجميع اصبح يواجه مهمة شاقة تتمثل في الحفاظ على رؤية الاعمال والتحكم في تكاليف خدمات الحوسبة السحابية. كما يعد تتبع وتحليل استخدام الحوسبة السحابية يدويًا عبر الحسابات والخدمات المختلفة عملية تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء ويمكن أن تؤدي إلى تعاظم التكاليف ورداءة الكفاءة.
إن إدارة تكاليف وحوكمة الحوسبة السحابية المتعددة تتطلب نهجًا موحدًا من جميع موفري خدمات الحوسبة السحابية للقيام بجمع البيانات وتحليلها، مما يساعد على توفير رؤية شاملة لخطة الإنفاق الخاصة بالحوسبة السحابية. تتيح هذه الرؤية للمؤسسات والشركات تحديد الموارد غير المستغلة بشكل كافٍ، وتحسين استراتيجيات التسعير، وفرض سياسات التكلفة عبر بيئتها للحوسبة السحابية المتعددة بالكامل.
امكانات وقدرات متميزة للأتمتة في إدارة تكاليف الحوسبة السحابية المتعددة
تُعد الأتمتة بمثابة تغيير جذري في إدارة تكاليف الحوسبة السحابية المتعددة. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، مثل توفير الموارد وتوسيع نطاقها وتحليل التكاليف، يمكن للمؤسسات و الشركات تحرير فرق تكنولوجيا المعلومات لديها للتركيز على المبادرات الاستراتيجية والابتكار. تساعد الأتمتة أيضًا على ضمان الاتساق والامتثال لسياسات الحوسبة السحابية، مما يقلل من مخاطر الأخطاء ومشكلات عدم الامتثال.
الركائز الأساسية للأتمتة التي تخدم إدارة تكاليف الحوسبة السحابية المتعددة والحوكمة :
• أتمتة توفير الموارد: أتمتة إنشاء وتوفير التطبيقات/البيانات، مما يضمن فعالية التكلفة والاتساق عبر البيئات.
• أتمتة قياس الموارد: الاستفادة من سياسات القياس الآلي لضبط سعة الموارد ديناميكيًا استنادًا إلى أنماط الاستخدام في الوقت الفعلي، مما يمنع الإفراط في التزويد والتكاليف غير الضرورية.
• مراقبة التكلفة وتنبيهها: استخدم أدوات المراقبة الآلية لتتبع الإنفاق في الحوسبة السحابية، وتحديد الحالات الاستثنائية، وإنشاء تنبيهات بشأن تجاوزات التكلفة المحتملة أو الاستخدام غير المتوافق لبعض العمليات.
• توصيات لتحسين التكلفة: بتنفيذ أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط استخدام الحوسبة السحابية والتوصية باستراتيجيات توفير التكلفة، مثل التبديل إلى أنواع متوافقة أكثر فعالية من حيث التكلفة أو تحسين خصائص التخزين.
تساعد شركة «نيوتنكس»، وهي شركة رائدة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة، المؤسسات من خلال عروضها الفريدة لخدمات "FinOps-as-a-Service". توفر الشركة للمؤسسات عرضًا فريدًا لإدارة التكاليف والحوكمة للحوسبة السحابية المتعددة مما يضمن:
- الرؤية عبر نقرة واحدة
- السيطرة على الحوسبة السحابية المترامية الأطراف
- الرؤى الآلية
تأتي ريادة «نيوتنكس» في مجال إدارة تكاليف الحوسبة السحابية مع ظهور ابتكارات جديدة لمواجهة تحديات بيئات الحوسبة السحابية المتعددة.
• التنبؤ بالتكاليف المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمعدل و مناطق إنفاق الحوسبة السحابية المستقبلي بناءً على أنماط الاستخدام التاريخية واتجاهات السوق، مما يتيح إدارة التكاليف وإعداد الميزانية بشكل استباقي.
• اكتشاف العيوب في تكلفة الحوسبة السحابية: يمكن لتقنيات التعلم الآلي تحديد الحالات الاستثنائية في أنماط استخدام الحوسبة السحابية، مثل الزيادات في استهلاك الموارد أو نشاط الحساب غير المتوقع، مما يساعد على الكشف عن المشكلات المحتملة قبل أن تؤدي إلى تكاليف كبيرة.
• تخصيص التكلفة التفصيلية: تظهر أدوات تمكن المؤسسات و الشركات من تخصيص تكاليف الحوسبة لوحدات أو مشاريع أعمال محددة، مما يوفر رؤية أكبر لمؤشرات التكلفة ويتيح تحديدا أكثر تفصيلاً للتكلفة.
باختصار، تساعد حلول FinOps-as-a-Service من «نيوتنكس»، ، المؤسسات و الشركات على تحقيق التحكم الأمثل في تكاليف الحوسبة السحابية المتعددة من خلال عرض كامل يجمع بين أفضل تحليلات استهلاك الحوسبة السحابية في فئتها مع الخدمات الاحترافية والحائزة على العديد من الجوائز التقديرية.
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