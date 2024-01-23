انفستكورب كابيتال تؤكد عزمها على توزيع أرباح على المساهمين نسبتها 8% من صافي قيمة الأصول

(MENAFN
- APCO Worldwide) أبوظبي، 22 يناير 2024: أعلنت شركة انفستكورب كابيتال بي إل سي ("الشركة" أو "انفستكورب كابيتال")، المزود لخدمات رأس المال والتمويل الرأسمالي في مجال الاستثمارات البديلة، أن مجلس إدارتها سيجتمع في 11 فبراير 2024 لمناقشة النظر في توزيع أرباح موقتة على أساس عائد سنوي نسبته 8٪ من صافي قيمة أصول الشركة، وذلك رهنًا بتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح والعوامل الأخرى ذات الصلة على النحو الذي تحدده الشركة.
وقد بدأت "شركة أبوظبي الأول للأوراق المالية" مؤخرًا تغطية أخبار الشركة ونشرت بحثًا تحليليًا مع توصية "بالشراء" عن شركة انفستكورب كابيتال. تقرير محلل بنك أبوظبي الأول متاح على الرابط الآتي.
وقال عباس ريزفي ، المدير المالي لدى انفستكورب كابيتال: «في الاكتتاب العام الأولي، التزمنا بمنح المساهمين فرصاً استثمارية استثنائية وعائدات ثابتة. ويسعدنا أن نؤكد عزمنا على تسديد الدفعة الأولى من الأرباح في شهر مارس بعائد سنوي نسبته 8٪ من صافي قيمة أصول الشركة، رهنًا بموافقة مجلس الإدارة، ونرحب بفرصة الاستمرار في مكافأة مستثمرينا في السنوات المقبلة على الثقة التي وضعوها فينا".
وأضاف: "يجب أن تؤدي توزيعات الأرباح المتوقعة للسنة المالية 2024 إلى عائد فعلي يصل إلى 10% لمستثمري السوق العامة للسنة المالية 2024 المنتهية في 30 يونيو 2024. ويسعدنا أن نرى أحدث تقرير بحثي للمحللين نشره فريق أبوظبي الأول للأوراق المالية والذي يؤكد الأسس القوية التي تقوم عليها الشركة. ونتطلع إلى إطلاع السوق مجدداً على نتائجنا الفصلية المقبلة".
تستفيد انفستكورب كابيتال من المالك الأكبر، مجموعة انفستكورب، بحيث تحصل على فرص استثمارية جذابة عبر استراتيجيات الشركة الأم وفئات الأصول والمناطق الجغرافية وتوظيف المنتجات القوية مع قاعدة عملائها العالمية. وشهدت هذه الاستراتيجية سلسلة من الصفقات في الربع الماضي، بما في ذلك استحواذ انفستكورب على شركة "بي سي تي إس" Best in Class Technology Services ("BCTS")، ومقرها الولايات المتحدة، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء، وصيانة الكهرباء والسباكة، وخدمات الإصلاح والاستبدال. ويأتي هذا الاستحواذ عقب استثمار انفستكورب في شركة "أوتكامز فيرست غروب" Outcomes First Group (OFG)، وهي شركة بريطانية رائدة متخصصة في توفير التعليم والرعاية العلاجية؛ والاستحواذ على أعمال البنية التحتية لشركة "كورسير كابيتال" Corsair Capital، وهي شركة استثمار أمريكية؛ بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ الناجحة على أصول حقيقية مختلفة في الولايات المتحدة؛ والاستحواذ على وإصدار التزامات القروض المضمونة الجديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، وكل ذلك خلال الربع الأخير.
تواصل انفستكورب أيضًا العمل مع مستشارين ضريبيين لضمان حصولها على المعاملة الضريبية المثالية، بما في ذلك إمكانية معاملتها كشركة خاضعة لنسبة الصفر أو معفاة من الضرائب.
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